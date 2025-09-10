Die S2S-Integration von Xsolla Web Shop und Singular schließt die Lücke zwischen Mobile Marketing und Web-Transaktionen und sorgt so für vollständige Kampagnentransparenz

Xsolla, ein globales Videospiel-Handelsunternehmen, das Entwicklern bei der Einführung, dem Wachstum und der Monetarisierung ihrer Spiele hilft, gab heute eine neue, auf Mobilgeräte ausgerichtete Server-to-Server-Integration (S2S) mit Singular bekannt, einer führenden Plattform für Marketinganalysen und Attribution. Die Integration vereint mobile Marketingdaten mit direkten Webkäufen von Verbrauchern und ermöglicht es Entwicklern, die Kampagnenleistung und den Spielerwert genauer als je zuvor zu messen.

Da sich die Hersteller von Handyspielen zunehmend Webshops zuwenden, um ihre Einnahmequellen über App-Stores hinaus zu erweitern, besteht nach wie vor eine Herausforderung: Wie lassen sich diese plattformunabhängigen Transaktionen mit den Ausgaben für mobiles Marketing verknüpfen? Die Integration von Xsolla Web Shop Singular S2S schließt diese Lücke, indem sie Webshop-Käufe als zuordenbare Ereignisse behandelt und Entwicklern echte Einblicke in den Return on Advertising Spend (ROAS) und den Lifetime Value (LTV) liefert.

Die wichtigsten Vorteile der Integration von Xsolla Web Shop Singular S2S:

Erfassen Sie sowohl mobile als auch Web-Käufe als Teil eines einzigen Trichters

Verbinden Sie die Einnahmen direkt mit Kampagnen zur Nutzerakquise und -rückgewinnung

Erhalten Sie ein vollständiges Bild des LTV über App- und Web-Shop-Transaktionen hinweg

Mit dieser Integration werden Web-Shop-Käufe als Server-zu-Server-Ereignisse an Singular übertragen und dann der richtigen Installationsquelle oder Rückgewinnungskampagne zugeordnet. Dadurch erhalten Wachstumsteams einen einheitlichen, zuverlässigen Überblick über die Leistung auf allen Plattformen.

"Nachdem wir mehr als 600 mobile Webshops gestartet haben, haben wir festgestellt, dass Entwickler umsetzbare Daten benötigen, die die Monetarisierung im Web mit dem mobilen Marketing verbinden", so Berkley Egenes, Chief Marketing Growth Officer bei Xsolla. "Unsere neue S2S-Integration mit Singular schließt diese Lücke und gibt Teams die nötige Klarheit, um ihre Webshop-Strategien sicher zu optimieren und zu skalieren."

"Unser Ziel bei Singular war es schon immer, komplexe Daten zu vereinfachen und für Wachstumsteams nutzbar zu machen", so Gadi Eliashiv, CEO und Mitbegründer von Singular. "Durch die Partnerschaft mit Xsolla bieten wir Entwicklern die vollständige Transparenz, die sie benötigen, um den ROI zu messen und den Umsatz auf allen Plattformen zu maximieren."

Erfahren Sie mehr über die S2S-Integration für Xsolla Web Shop und Singular unter https://xsolla.pro/singular

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen mit robusten Tools und Dienstleistungen, die Entwicklern helfen, die Herausforderungen der Videospielbranche zu meistern. Von Indie- bis hin zu AAA-Unternehmen arbeiten viele Firmen mit Xsolla zusammen, um ihre Spiele zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Ausgehend von seiner Überzeugung, dass Videospiele eine große Zukunft haben, hat sich Xsolla der Mission verschrieben, Chancen zusammenzubringen und Entwicklern kontinuierlich neue Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und ist als Merchant of Record tätig. Das Unternehmen hat bereits über 1.500 Spieleentwicklern dabei geholfen, mehr Spieler zu erreichen und ihr Geschäft weltweit auszubauen. Mit mehr Wegen zum Gewinn und mehr Möglichkeiten zum Erfolg haben Entwickler alles, was sie brauchen, um das Spiel zu genießen.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com

Über Singular

Singular ist die einzige End-to-End-Plattform für Marketing-Attribution und -Analytik, die den tatsächlichen ROI über alle Marketingkanäle hinweg aufdeckt. Wir wandeln komplexe Marketingdaten in umsetzbare Erkenntnisse um, indem wir Kampagnendaten aus Tausenden von Kanälen mit geräteübergreifenden Attributionsdaten zusammenführen. Führende Marken wie LinkedIn, Nike, WB Games und Rovio vertrauen auf Singular, um jeden Marketing-Dollar zu maximieren, unnötige Ausgaben zu vermeiden und eine höhere Nutzerbindung zu erzielen. Mit überlegenen ROI-Berichten, fortschrittlicher Betrugsprävention, Funktionen zur Nutzerinteraktion und unübertroffener Datenzugänglichkeit können Marketingfachleute endlich mit intelligenteren Erkenntnissen ein schnelleres Wachstum erzielen.

Erfahren Sie mehr unter singular.net

