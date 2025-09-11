Die 2029 International Association for Dental, Oral, and Craniofacial Research (IADR) General Session Exhibition findet vom 27. bis 30. Juni 2029 in Yokohama statt und markiert die Rückkehr der Veranstaltung nach Japan nach 28 Jahren. Die IADR-Generalversammlung findet in Verbindung mit der IADR-Regionaltagung für den asiatisch-pazifischen Raum (APR) statt.

YOKOHAMA JAPAN'S FIRST PORT OF CALL

In Zusammenarbeit mit der Stadt Yokohama und der Japan National Tourism Organization (JNTO) haben das Yokohama City Visitors Bureau (YCVB) und PACIFICO Yokohama den Zuschlag für die Ausrichtung der IADR-Generalversammlung 2029 erhalten dank der guten Erreichbarkeit Yokohamas, seines ausgezeichneten Rufs als Austragungsort internationaler Konferenzen und seiner robusten Unterstützungsinfrastruktur. Die Entscheidung basierte auch auf dem umfangreichen Erbe der weltweit führenden Forschung im Bereich Zahnmedizin, Mundgesundheit und Kiefer-Gesichts-Chirurgie in Japan sowie auf den langjährigen Aktivitäten der Japanese Association for Dental Research (JADR).

Kommentar von Professor Satoshi Imazato, ehemaliger President der IADR

"Ich freue mich sehr, dass Yokohama als Austragungsort für die IADR-Generalversammlung ausgewählt wurde. Die IADR ist die weltweit größte Forschungsorganisation für Zahnmedizin, Mundgesundheit und Kiefer-Gesichts-Chirurgie, und ihre japanische Abteilung hat seit langem die zweitgrößte Mitgliederzahl nach derjenigen in den Vereinigten Staaten. Als vierter japanischer Präsident der IADR, ein Amt, das ich bis Juni 2025 innehatte, bin ich besonders stolz darauf, dass die IADR-Generalversammlung in Yokohama stattfinden wird einer kosmopolitischen Stadt mit guter internationaler Anbindung. Ich hoffe, eine erfolgreiche Konferenz in Yokohama zu leiten und gleichzeitig den Geist der Zusammenarbeit zwischen Japan und der globalen Forschungsgemeinschaft zu stärken, um den internationalen Status japanischer Zahnforscher weiter zu verbessern."

Veranstaltungsdetails

Name: IADR/APR- Generalversammlung und Ausstellung

Datum: Mittwoch, 27. Juni, bis Samstag, 30. Juni 2029

Veranstaltungsort: PACIFICO Yokohama

Erwartete Teilnehmerzahl: 5.000 Teilnehmer vor Ort (darunter etwa 4.750 aus dem Ausland)

Veranstalter: International Association for Dental, Oral, and Craniofacial Research (IADR) https://www.iadr.org/

Die Veranstaltung wird eine Vielzahl unterschiedlicher Teilnehmer in Yokohama zusammenbringen, darunter Forscher, Branchenführer und Kliniker aus der gesamten globalen Forschungsgemeinschaft für Zahnmedizin, Oralmedizin und Kraniofazialmedizin. Die begleitende Ausstellung bietet die neuesten Technologien, praktische Vorführungen und Möglichkeiten für einen sinnvollen geschäftlichen Austausch.

Über das Yokohama City Visitors Bureau

Die Aufgabe des Yokohama City Visitors Bureau (YCVB) besteht darin, die vielfältigen Ressourcen der Stadt Yokohama und der Präfektur Kanagawa zu nutzen, um die Region als ideales Reiseziel für Touristen und internationale Kongresse zu fördern. Auf diese Weise trägt die YCVB zur Wiederbelebung der Stadt Yokohama und ihrer Umgebung sowie zur Förderung ihrer Globalisierung bei.

Über IADR

Die Internationale Association for Dental, Oral, and Craniofacial Research (IADR) ist eine gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, die zahnmedizinische, orale und kraniofaziale Forschung für Gesundheit und Wohlbefinden weltweit voranzutreiben. Die IADR vertritt einzelne Wissenschaftler, klinische Forscher, Zahnmediziner und Studenten aus akademischen, staatlichen, gemeinnützigen und privaten Einrichtungen, die unsere Mission teilen. Erfahren Sie mehr unter www.iadr.org.

