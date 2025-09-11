Die Abnehmspritze hat einen Haken: Sie ist eine Spritze. Studien zeigen, dass die Therapietreue nach einem Jahr dramatisch einbricht. Was, wenn der Blockbuster-Wirkstoff einfach unter der Zunge zergehen würde? Genau daran arbeitet BioNxt Solutions. Das kanadisch-deutsche Biotech-Unternehmen will mit seiner patentierten Schmelzfilm-Technologie nicht nur die Adipositas-Therapie revolutionieren, sondern auch bei Multipler Sklerose punkten. Der Ansatz könnte ganze Märkte umkrempeln.Den vollständigen Artikel lesen ...
