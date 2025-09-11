Das Instrument EGID FR0000072373 EGIDE S.A. INH. EO 0,50 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.09.2025The instrument EGID FR0000072373 EGIDE S.A. INH. EO 0,50 EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.09.2025Das Instrument 8GA KYG407691040 GREATVIEW ASEP.PAC.HD-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.09.2025 und ex Kapitalmassnahme am 12.09.2025The instrument 8GA KYG407691040 GREATVIEW ASEP.PAC.HD-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.09.2025 and ex capital adjustment on 12.09.2025Das Instrument AEX CH0044328745 CHUBB LTD. SF 24,15 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.09.2025 und ex Kapitalmassnahme am 12.09.2025The instrument AEX CH0044328745 CHUBB LTD. SF 24,15 EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.09.2025 and ex capital adjustment on 12.09.2025Das Instrument PSM0 DE000PSM77V4 PROSIEBENSAT.1 NA ON UMT EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.09.2025 und ex Kapitalmassnahme am 12.09.2025The instrument PSM0 DE000PSM77V4 PROSIEBENSAT.1 NA ON UMT EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.09.2025 and ex capital adjustment on 12.09.2025Das Instrument 5JY GB00B64NSP76 COSTAIN GRP PLC LS-,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.09.2025The instrument 5JY GB00B64NSP76 COSTAIN GRP PLC LS-,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.09.2025Das Instrument DI60 ES0126775008 DISTRIB.INTL DE A.EO 5 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.09.2025The instrument DI60 ES0126775008 DISTRIB.INTL DE A.EO 5 EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.09.2025Das Instrument O1J0 CA36968P1080 GENERAL ELEC CO CDR EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.09.2025 und ex Kapitalmassnahme am 12.09.2025The instrument O1J0 CA36968P1080 GENERAL ELEC CO CDR EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.09.2025 and ex capital adjustment on 12.09.2025Das Instrument M5U KYG5966D1051 MEITU INC. DL-,00001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.09.2025 und ex Kapitalmassnahme am 12.09.2025The instrument M5U KYG5966D1051 MEITU INC. DL-,00001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.09.2025 and ex capital adjustment on 12.09.2025Das Instrument DML AU000000SYA5 SAYONA MINING LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.09.2025 und ex Kapitalmassnahme am 12.09.2025The instrument DML AU000000SYA5 SAYONA MINING LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.09.2025 and ex capital adjustment on 12.09.2025