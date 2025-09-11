The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.09.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.09.2025
ISIN Name
DE000RLP1536 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2024
XS2231252128 AIIB 20/25 MTN
DE000RLP1437 RHEINL.PF.SCHATZ.23/25VAR
DE000A3LHK72 TRATON FIN. 23/25 MTN
XS0542534192 AUTOSTRADE IT. 10/25 MTN
XS2385389551 HIME 21/25
DE000DFK0EA8 DZ BANK IS.A1497
XS2226969686 KOREA 20/25
US23329RAE62 DNB BANK 20/26 FLR MTN
XS1291170360 AVI FUNDING 15/25 REGS
AT0000A2JAF6 ERSTE GR.BK. 20/25 MTN
XS1286029506 DEV.BK JAPAN 15/25 MTN
DE000HLB4SW3 LB.HESS.-THR.IS.18/26
US836205AR58 SOUTH AFR. 13/25
USP3143NAW40 CO.NAC.COB.CHILE 15/25
US500630CG15 KOREA DEV.BK 2025
DE000HLB2MT6 LB.HESS.-THR.IS.17/26
