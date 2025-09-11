DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VERBRENNER-AUS - Der Chef des Stuttgarter Autozulieferers Bosch, Stefan Hartung, fordert eine Abkehr vom Verbrennerausstieg in Europa. Die EU hat vorgegeben, dass von 2035 an in der Europäischen Union nur noch Neuwagen verkauft werden dürfen, die kein CO2 ausstoßen. Das leisten derzeit nur Elektroautos. "In vielen europäischen Ländern ist weder die Ladeinfrastruktur noch die Nachfrage annähernd bereit für 100 Prozent E-Mobilität", sagte Hartung dem Spiegel. Das Aus könne dazu führen, "dass Verbraucher in den Jahren vor 2035 verstärkt Verbrenner kaufen". Das schade dem Klima, gleichzeitig verkleinere man den Automarkt. (Spiegel)

