Las Vegas (ots/PRNewswire) -Auf der RE+ 2025, die vom 8. bis 11. September stattfand, stellte Desay Battery, ein globaler Anbieter von umfassenden Energiespeicherlösungen, ein komplettes Portfolio an Innovationen vor und kündigte gleichzeitig eine strategische Zusammenarbeit mit Shenzhen Hello Tech Energy im Bereich der Energieentwicklung an.Im Mittelpunkt der Ausstellung stand die von Desay Battery entwickelte aktive Sicherheitszelle und Systemtechnologie, die eine der größten Herausforderungen der Branche angeht - die Batteriesicherheit. Das System basiert auf umfangreichen experimentellen Daten und Korrelationsanalysen und integriert fortschrittliche Temperatur- und Drucksensoren in eine KI-fähige Zellenarchitektur, die eine Echtzeitüberwachung über den gesamten Produktlebenszyklus ermöglicht. Es kann Risiken wie Überladung, Kurzschlüsse oder Lithiumplattierung frühzeitig erkennen und überträgt abnormale Signale sofort, um einen vorbeugenden Schutz auszulösen.Ein neu entwickelter korrosionsbeständiger Sensor gewährleistet darüber hinaus eine genaue Datenerfassung in rauen Umgebungen und erfasst Spannung, Innentemperatur und Druck - das "Daten-Dreieck", das das BMS der nächsten Generation von Desay Battery antreibt. Die Lösung ist in EMS und cloudbasierte KI integriert und optimiert die Kühlung, verfeinert den Ladevorgang und verlängert die Lebensdauer des Systems bei gleichzeitiger Steigerung der Effizienz.Ergänzend zur KI-gestützten Plattform stellte Desay Battery auch eine vielfältige Produktpalette an Lithium- und Natrium-Batterien, Modulen und Packs vor, darunter Lithiumzellen mit 100 Ah, 280 Ah und 314 Ah, eine 60-Ah-Natriumzelle, modulare Batteriesysteme und eine Reihe integrierter Speicherschränke von 215 kWh bis 344 kWh. Größere Systeme, wie die 5-MWh-Lösung mit Flüssigkeitskühlung in Containern, und Angebote für kritische Infrastrukturen, darunter USV-Schränke und Speichersysteme für Haushalte, unterstrichen die Bandbreite des Unternehmens zusätzlich.Die Ausstellung zeigte das anpassungsfähige Portfolio von Desay Battery, das von der privaten bis zur industriellen Nutzung reicht. Ein wichtiger Schwerpunkt war die Bewältigung des Energiebedarfs von Rechenzentren durch die Integration von Photovoltaik und fortschrittlichen Speichersystemen, wodurch die durchschnittlichen Kosten auf 0,25 RMB/kWh gesenkt und in Spitzenzeiten bis zu 79 % eingespart werden konnten.Das Unternehmen unterstrich außerdem seine Fähigkeit, maßgeschneiderte End-to-End-Energiespeicherlösungen anzubieten, eine Kompetenz, die ihm wiederholt die Aufnahme in die Tier-1-Liste für Energiespeicher von Bloomberg und starke Empfehlungen von Industriepartnern eingebracht hat. Die kürzlich bekannt gegebene Partnerschaft mit Shenzhen Hello Tech Energy, einem weltweit führenden Anbieter von tragbaren Energiespeichern und Pionier im Bereich mobiler Haushaltsspeicher, spiegelt diesen kooperativen Ansatz wider. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen ihre komplementären Stärken in den Bereichen Technologie, Lieferkette und Vertriebskanäle nutzen, um neue Wachstumschancen zu erschließen und wettbewerbsfähige Lösungen für globale Märkte anzubieten.Mit einem Portfolio, das von bahnbrechenden Innovationen auf Zellebene bis hin zu vollständig integrierten Systemen reicht, setzt Desay Battery seinen Kurs in Richtung sicherer, intelligenterer und nachhaltigerer Energielösungen fort.