Neue Selbstheilungsfunktion minimiert fehlerhafte Tests und verbessert die CI/CD-Stabilität

LambdaTest, eine GenAI-gestützte Plattform für Qualitätssicherung, gab heute die Veröffentlichung von AI- Native Smart Heal for Automation Testing bekannt, einer bahnbrechenden Funktion, die entwickelt wurde, um eine der hartnäckigsten Herausforderungen beim Testen von Anwendungen zu bewältigen: Locator-Fehler.

Fehler im Locator führen häufig zu fehlerhaften und unzuverlässigen Automatisierungsskripten, was zu häufigen Testunterbrechungen, erhöhten Wartungskosten und Verzögerungen im Entwicklungszyklus führt. Mit Smart Heal führt LambdaTest einen KI-/ML-gestützten Mechanismus ein, der während der Testausführung automatisch Probleme mit dem Locator erkennt und behebt. Dies gewährleistet einen reibungsloseren und widerstandsfähigeren Automatisierungsablauf, selbst wenn sich die Benutzeroberflächen weiterentwickeln.

Smart Heal erfasst eine Basislinie erfolgreicher Testausführungen und nutzt KI-Analysen, um Änderungen an der Benutzeroberfläche zu erkennen. Wenn ein Element aufgrund von DOM- oder UI-Änderungen nicht gefunden werden kann, identifiziert das System die nächstgelegene gültige Übereinstimmung und wiederholt den Schritt, um die Ausführung ohne Unterbrechung fortzusetzen. Wenn ein Locator nicht behoben werden kann, liefert die KI umsetzbare Vorschläge unabhängig davon, ob der Test bestanden oder nicht bestanden wurde -, damit Teams Skripte schneller verbessern können. Alle Heilungsmaßnahmen und Erkenntnisse werden mit vollständiger Transparenz im LambdaTest-Dashboard protokolliert.

"Unternehmen verlangen heute Geschwindigkeit und Ausfallsicherheit in ihren Testpipelines", sagte Mayank Bhola, Mitbegründer und Head of Product bei LambdaTest. "Smart Heal geht das seit langem bestehende Problem der Testfragilität direkt an, indem es die Automatisierung anpassungsfähiger und zuverlässiger macht. Dank dieser Funktion können sich Teams auf Innovationen konzentrieren und gleichzeitig sicherstellen, dass ihre CI/CD-Prozesse stabiler und effizienter ablaufen."

Zu den wichtigsten Anwendungsbereichen von Smart Heal gehören die Verbesserung der CI/CD-Zuverlässigkeit durch die Reduzierung von unvorhersehbaren Build-Fehlern, die Minimierung der manuellen Skriptwartung in sich schnell verändernden UI-Umgebungen und die Bereitstellung detaillierter Prüfpfade zur Unterstützung der Fehlerbehebung und kontinuierlichen Verbesserung.

AI Smart Heal unterstreicht das Engagement von LambdaTest, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Release-Zyklen mit Zuversicht und Präzision zu beschleunigen. Diese neue Funktion ist derzeit in der Closed Beta verfügbar. Organisationen, die an einem frühen Zugang interessiert sind, werden gebeten, sich an LambdaTest zu wenden, um am Beta-Programm teilzunehmen.

Weitere Informationen zu AI-Native Smart Heal for Automation Testing finden Sie unter https://www.lambdatest.com/support/docs/smart-heal-appium/

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine GenAI-basierte Qualitätsentwicklungsplattform, die Teams dabei unterstützt, intelligenter und schneller zu testen und Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Sie wurde für Skalierbarkeit entwickelt und bietet eine Full-Stack-Testing-Cloud mit über 10.000 realen Geräten und über 3.000 Browsern.

Mit KI-nativem Testmanagement, MCP-Servern und agentenbasierter Automatisierung unterstützt LambdaTest Selenium, Appium, Playwright und alle wichtigen Frameworks. KI-Agenten wie HyperExecute und KaneAI erweitern Ihren Software-Test-Workflow mit der Leistungsfähigkeit von KI und Cloud und ermöglichen nahtlose Automatisierungstests mit über 120 Integrationen.

LambdaTest-Agenten beschleunigen Ihre Tests in allen Phasen der Softwareentwicklung, von der Planung und Erstellung der Tests über die Automatisierung, Infrastruktur und Ausführung bis hin zur Ursachenanalyse und Berichterstellung.

Weitere Informationen finden Sie unter https://lambdatest.com

