Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 11.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
BREAKING NEWS: CiTech unterzeichnet Exklusivvertrag mit Babcock - Ukraine-Deal katapultiert Aktie in neue Liga
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
11.09.2025 07:27 Uhr
295 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Börse in Tokio auf Allzeithoch

DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Börse in Tokio auf Allzeithoch

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Uneinheitlich geht es am Donnerstag an den Börsen in Ostasien und Australien zu. Der Nikkei-225-Index in Tokio gewinnt 1,2 Prozent auf 44.383 Punkte und markiert neue Allzeithochs mit der Spekulation auf höhere Staatsausgaben unter einer neuen Regierungsspitze. Auch der südkoreanische Kospi lotet neue Rekordhochs aus. Er steigt bereits den achten Handelstag in Folge, aktuell um 0,7 Prozent. Daneben erholt sich Schanghai von seinem kleinen Minus am Vortag und zieht um über 1 Prozent an. Jeweils um 0,4 Prozent nach unten geht es dagegen in Hongkong und in Sydney.

An der Wall Street hatten der S&P-500 und der technologielastige Nasdaq-Composite am Vortag zum zweiten Mal in Folge Rekordhochs markiert, mit dem Rückenwind der Erwartung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank in der kommen Wochen. Dazu trugen Erzeugerpreise bei, die einen schwächeren Anstieg gezeigt hatten, als erwartet.

Am Berichtstag stehen die US-Verbraucherpreise auf dem Programm. Sie dürften mit Argusaugen beobachtet werden, müssten aber wohl schon sehr stark von der Prognose nach oben abweichen, um die aktuelle Zinssenkungsspekulation noch wesentlich zu beeinflussen. Eher könnte eine moderater als erwartet ausfallende Teuerung noch die Spekulation anheizen, dass möglicherweise sogar ein großer Zinsschritt nach unten kommen könnte.

Im Fokus stehen in der gesamten Region erneut Technologieaktien. Für Kursfantasie sorgt, dass Oracle bereits am Dienstagabend (MESZ) KI-Geschäfte im Wert von mehreren Milliarden Dollar angekündigt hatte. Oracle waren darauf am Mittwoch um über 35 Prozent nach oben geschossen. In Tokio verteuern sich beispielsweise Softbank Group um weitere 9,8 Prozent und Advantest um 4,4 Prozent. In Hongkong legen die Kurse der Chipwerte SMIC und Hua Hong um je rund 6 Prozent zu, in Schanghai Cambricon Technologies um über 10 Prozent und in Seoul kommen SK Hynix um 1,9 Prozent voran und Samsung Electronics um 0,3 Prozent.

Für Alibaba geht es um 0,8 Prozent nach oben. Der chinesische E-Commerce-Marktführer beschafft sich mit der Ausgabe einer gewinnverwässernden Wandelanleihe 3,2 Milliarden Dollar zur Finanzierung seiner internationale Expansion und seines Cloud Computings. 

=== 
Index (Börse)       zuletzt    +/- %    % YTD    Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)   8.798,40    -0,4%    +7,9%    08:00 
Nikkei-225 (Tokio)    44.382,54    +1,2%    +8,9%    08:30 
Kospi (Seoul)       3.338,97    +0,7%   +39,2%    08:30 
Shanghai-Comp.      3.855,10    +1,1%   +13,6%    09:00 
Hang-Seng (Hongk.)    26.098,95    -0,4%   +29,1%    10:00 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    00:00  Di, 09:20  % YTD 
EUR/USD           1,1697    -0,0   1,1701   1,1762 +13,1% 
EUR/JPY           172,47    -0,0   172,49   173,00  +6,0% 
EUR/GBP           0,8647    -0,0   0,8648   0,8669  +4,6% 
GBP/USD           1,3528    -0,0   1,3531   1,3568  +8,1% 
USD/JPY           147,45     0,0   147,41   147,09  -6,3% 
USD/KRW          1.389,35     0,0  1.389,35  1.389,05  -5,8% 
USD/CNY           7,0933    -0,1   7,0933   7,0957  -1,5% 
USD/CNH           7,1193     0,0   7,1183   7,1233  -2,9% 
USD/HKD           7,7898     0,0   7,7894   7,7900  +0,3% 
AUD/USD           0,6612     0,0   0,6612   0,6607  +6,4% 
NZD/USD           0,5938     0,0   0,5938   0,5949  +5,9% 
BTC/USD         114.330,70     0,4 113.897,60 113.177,55 +17,7% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Schluss    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          63,61    63,67    -0,1%    -0,06 -12,8% 
Brent/ICE          67,43    67,49    -0,1%    -0,06 -11,2% 
 
METALLE          zuletzt   Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.633,11  3.642,65    -0,3%    -9,55 +38,0% 
Silber            41,10   41,175    -0,2%    -0,08 +41,7% 
Platin          1.187,73  1.188,03    -0,0%    -0,30 +33,8% 
Kupfer            4,61    4,62    -0,2%    -0,01 +12,1% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2025 00:54 ET (04:54 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.