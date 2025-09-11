Trade Republic startet Expansion außerhalb der Eurozone in Polen.
Über Trade Republic
Trade Republic hat die Mission, jedem die Möglichkeit zu geben, durch einfachen, sicheren und kostenlosen Zugang zum Finanzsystem Wohlstand zu schaffen. Mit vielen Millionen Kunden aus 18 europäischen Ländern und einem verwalteten Vermögen von über 100 Milliarden Euro ist Trade Republic für viele Europäer bereits die HomeScreen-App für die Verwaltung ihres Vermögens. Trade Republic bietet Investitionen in Sparpläne, Bruchteilhandel von Aktien, ETFs, Anleihen sowie Derivate und Kryptowährungen an. Zusätzlich profitieren Kunden von der Trade Republic Karte mit 1 Prozent Saveback auf Kartenzahlungen sowie dem Girokonto, das Zinsen in Höhe der Europäischen Zentralbank (EZB) für alle Kunden bietet. Trade Republic ist eine Vollbank und wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie der Deutschen Bundesbank beaufsichtigt.
