

EQS-Media / 11.09.2025 / 07:30 CET/CEST

Trade Republic startet Expansion außerhalb der Eurozone in Polen.

Nach der Expansion in 17 Euro-Länder erschließt Trade Republic mit Polen erstmals einen Markt außerhalb der Eurozone.

Dieser wichtige Schritt erfolgt 6 Jahre nach dem Markteintritt in Deutschland und der Lokalisierung des Angebotes in den europäischen Kernmärkten - weitere Märkte mit Fremdwährungen innerhalb Europas werden folgen.

Für polnische Kunden bietet Trade Republic nun eine lokale IBAN, Handeln in der Landeswährung Zloty und die direkte Weitergabe des Leitzinses der polnischen Zentralbank.

Polen hat eine der größten Rentenlücken in Europa. Lediglich 3 Prozent der Bevölkerung sind zuversichtlich, im Ruhestand über ausreichend finanzielle Mittel für ein komfortables Leben zu verfügen - der niedrigste Wert in der gesamten EU.



Berlin, Sept 11, 2025 - Sechs Jahre nach dem Start in Deutschland ist Trade Republic inzwischen in 17 europäischen Ländern aktiv und weitet sein Angebot nun auch auf Polen aus. Damit expandiert Trade Republic erstmals über die Eurozone hinaus, mit polnischer IBAN, Handel in Zloty und direkter Weitergabe des Leitzinses. Der Markteintritt erfolgt in einem Land, das besonders stark von der Rentenlücke betroffen ist. Lediglich 3 Prozent der polnischen Bevölkerung sind zuversichtlich, im Ruhestand über ausreichend finanzielle Mittel für ein komfortables Leben zu verfügen. Trade Republic etabliert sich auch in Polen als internationale Alternative zu lokalen Banken - einfach, kostengünstig und zugeschnitten auf eine neue Generation von Anlegern. Weitere europäische Märkte außerhalb der Eurozone werden folgen.



"Unsere Mission ist es, Wohlstand in ganz Europa zu demokratisieren", sagt Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic. "Mit dem Markteintritt in Polen zeigen wir, dass wir diese Vision auch außerhalb der Eurozone umsetzen können. Wir eröffnen damit vielen weiteren Millionen Menschen den einfachen, sicheren und kostengünstigen Zugang zum Kapitalmarkt, damit sie ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen und langfristig Vermögen aufbauen können."



Polnische Kunden können ab sofort ein Konto mit lokaler IBAN eröffnen, Transaktionen direkt in Zloty durchführen und von der vollen Weitergabe der Zinsen der polnischen Zentralbank profitieren. Gleichzeitig erhalten sie Zugang zu tausenden Finanzinstrumenten wie Aktien, ETFs und Krypto über die moderne Brokerage-Plattform. Eine transparente Pauschalgebühr von 4 zl pro Trade, umgerechnet ca. einem Euro entsprechend, sowie die kostenlose Ausführung von Sparplänen machen den Vermögensaufbau so einfach und zugänglich wie nie zuvor. Dabei fallen keine Fremdwährungsgebühren an.



"Der Eintritt in Polen markiert einen wichtigen Meilenstein für Trade Republic: Zum ersten Mal bieten wir unsere Produkte auch außerhalb der Eurozone an", sagt Julian Collin, General Manager für Internationale Märkte bei Trade Republic. "Polen ist dabei ein besonders relevanter Markt mit einer der größten Rentenlücken Europas. Gleichzeitig ist dieser Schritt der Auftakt für unsere weitere Expansion in Länder jenseits der Eurozone."



Mit dem Schritt nach Polen etabliert sich Trade Republic als europaweite Plattform, die über Währungsgrenzen hinaus den Zugang zum Investieren und Sparen demokratisiert.



Über Trade Republic



Trade Republic hat die Mission, jedem die Möglichkeit zu geben, durch einfachen, sicheren und kostenlosen Zugang zum Finanzsystem Wohlstand zu schaffen. Mit vielen Millionen Kunden aus 18 europäischen Ländern und einem verwalteten Vermögen von über 100 Milliarden Euro ist Trade Republic für viele Europäer bereits die HomeScreen-App für die Verwaltung ihres Vermögens. Trade Republic bietet Investitionen in Sparpläne, Bruchteilhandel von Aktien, ETFs, Anleihen sowie Derivate und Kryptowährungen an. Zusätzlich profitieren Kunden von der Trade Republic Karte mit 1 Prozent Saveback auf Kartenzahlungen sowie dem Girokonto, das Zinsen in Höhe der Europäischen Zentralbank (EZB) für alle Kunden bietet. Trade Republic ist eine Vollbank und wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie der Deutschen Bundesbank beaufsichtigt.





