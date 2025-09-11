Das kann sich wirklich sehen lassen. Der Weltraum Index konnte zuletzt wieder kräftig zulegen und steht nun kurz vor dem Sprung wieder einmal auf ein neues Rekordhoch. Denn es fließen weiterhin viele Gelder in die Raumfahrt. Zudem haben viele Indexmitglieder ein starkes Standbein im Rüstungssektor, der wegen der leider unsicheren Weltlage weiter boomt. Besonders gut lief es zuletzt bei Amphenol mit einem Zuwachs von 69,2 Prozent sowie bei Thales mit einem Plus von 65,8 Prozent. Der Wert mit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...