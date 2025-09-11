NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall bleibt laut ihrer aktuellen Brancheneinschätzung vom Mittwochabend bei ihrer Präferenz für Hersteller "schwerer Baustoffe" wie Zement und geht hier weiter von einer Outperformance gegenüber Anbietern "leichter Baumaterialien" aus. Unter letzteren setzt sie aber vor allem Saint-Gobain, wo sie weiteren Bewertungsspielraum sieht./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 21:36 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000125007





© 2025 dpa-AFX-Analyser