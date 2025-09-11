Anzeige
Donnerstag, 11.09.2025
PR Newswire
11.09.2025 08:06 Uhr
ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 11

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF25,275,693.00003.8835 USDIE00BLRPQH3110 September 2025

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF13,758,091.00008.9591 USDIE00BJXRZJ4010 September 2025

RIZE ENVT IMPACT 100 ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX2948)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISIN NAV DATE
RIZE ENVT IMPACT 100 ETF20,714,995.00005.5287 USDIE00BLRPRR0410 September 2025

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF306,771.00006.0049 USDIE000RMSPY3910 September 2025

RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF1,650,706.00005.557 USDIE000PY7F8J910 September 2025

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF10,988,544.00005.6837 USDIE000QUCVEN910 September 2025

ARK INNOVATION UCITS ETF

(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ21)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK INNOVATION UCITS ETF32,943,065.00007.8304 USDIE000GA3D48910 September 2025

ARK ART INT & ROB UCITS ETF

(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK ART INT&ROB UCITS ETF24,709,814.00009.5251 USDIE0003A512E410 September 2025

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC21)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK GENOMIC REV UCITS ETF 4,840,654.00004.6077 USDIE000O5M6XO110 September 2025

© 2025 PR Newswire
