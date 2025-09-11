VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 11
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-09-10
|NL0009272749
|3840000.000
|347209458.06
|90.4191
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-09-10
|NL0009272756
|232000.000
|20702018.85
|89.2328
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-09-10
|NL0009272772
|513000.000
|37069156.27
|72.2596
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-09-10
|NL0009272780
|360000.000
|29848626.91
|82.9129
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-09-10
|NL0009690239
|8160404.000
|306342872.16
|37.5402
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-09-10
|NL0009690247
|2518390.000
|43361200.66
|17.2178
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-09-10
|NL0009690254
|2426537.000
|30177289.25
|12.4364
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-09-10
|NL0010273801
|2681000.000
|51258043.25
|19.1190
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-10
|NL0010731816
|778000.000
|64514817.99
|82.9239
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-09-10
|NL0011683594
|71000000.000
|3124255955.15
|44.0036
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-10
|NL0010408704
|29603010.000
|1024524435.82
|34.6088
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-09-10
|NL0009272764
|328000.000
|20412446.86
|62.2331
