Steigende Finanzierungskosten belasten Unternehmen. Warum Nordic Bonds attraktiver werden und wie sich Private Debt schlägt, berichtet Jens von Loos von Deloitte bei FINANCE-TV. Unternehmen, die frisches Geld brauchen, stehen derzeit vor vielen Herausforderungen. Steigende Finanzierungskosten prägen den Markt. Zwar sollten die gesunkenen Kreditzinsen eigentlich für Entspannung sorgen. "Aber die Zollunsicherheiten überschatten das", hat Jens von Loos, Head of Debt & Capital Advisory bei Deloitte, beobachtet. Deswegen sei die Belastbarkeit der Business-Planung derzeit wichtiger denn je: "Die Banken schauen sich die Business-Pläne sehr detailliert an und prüfen sie auf eventuelle Risiken", so von Loos. Nordic Bonds werden attraktiver Wegen der hohen Finanzierungskosten beim klassischen Bankkredit nehmen viele Mittelständler andere Instrumente in ihren Mix auf - etwa Nordic Bonds, für die es aktuell sehr viel Nachfrage gebe. "Wenn ein Unternehmen nicht das einfachste Geschäftsmodell und nicht die beste Bonität hat, kann es so eine Anleihe platzieren, die in der Regel günstiger ist als im High-Yield-Bond-Markt", meint von Loos. An eine baldige Entspannung glaubt Jens von Loos nicht - im Gegenteil. "Banken sind offen, ihre Kredite mit deutlichen Verlusten zu verkaufen", hat er beobachtet. "Die Risikobereitschaft nimmt immer stärker ab." Wie sich Private Debt momentan schlägt, was die herausfordernden Zeiten für die Gespräche mit Banken bedeuten und welche Rolle Ratings spielen - Jens von Loos im Talk mit FINANCE-TV. Hören Sie FINANCE-TV jetzt auch auf?Spotify?und?Apple Podcasts.