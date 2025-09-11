DJ Weniger Übernachtungen in deutschen Beherbergungsbetrieben im Juli

DOW JONES--Die Zahl der Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben in Deutschland hat im Juli unter Vorjahresniveau gelegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, gab es 56,7 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Das waren 1,2 Prozent weniger als im Juli 2024. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm um 1,1 Prozent auf 46,2 Millionen ab. Gleichzeitig sank die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland um 1,3 Prozent auf 10,5 Millionen. In den ersten sieben Monaten des Jahres 2025 konnten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 279,9 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit blieb die Zahl um 0,2 Prozent unter dem Höchstwert von 280,4 Millionen im Zeitraum Januar bis Juli 2024.

