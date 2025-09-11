Aktienindizes weltweit erreichen ein Rekordhoch nach dem anderen: Ob MSCI All Country World Index, S&P 500, Nikkei oder Kospi. Nur der DAX lässt auf sich warten.Der MSCI All Country World Index, der die Performance von über 2.500 Aktien aus Industrie- und Schwellenländern abbildet, hat laut Daten der LSEG an vier aufeinanderfolgenden Tagen neue Rekordhöhen erreicht. Auch der S&P 500 schloss am Mittwoch zum zweiten Mal in Folge auf einem Rekordhoch. Darüber hinaus erreichten der japanische Nikkei 225, der südkoreanische Kospi und der Straits Times Index in Singapur diese Woche ebenfalls Allzeithochs. "Die Märkte sind widerstandsfähiger als erwartet", so Eddy Loh, Leiter der …