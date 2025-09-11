EQS-News: PharmaSGP Holding SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Halbjahresergebnis

PharmaSGP veröffentlicht vorläufige Halbjahreszahlen 2025 Gräfelfing, 11. September 2025 - Das deutsche OTC-Pharmaunternehmen PharmaSGP Holding SE hat im ersten Halbjahr 2025 auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen einen Umsatz von 66,0 Mio. EUR erzielt. Damit konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 13,0 % gesteigert werden (Vorjahr: 58,4 Mio. EUR). Im ersten Quartal erreichte PharmaSGP einen Umsatz von 33,5 Mio. EUR, im zweiten Quartal betrug der Umsatz 32,5 Mio. EUR. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) sank im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,4 % von 16,9 Mio. EUR auf 16,7 Mio. EUR. Ursache hierfür waren unter anderem höhere Aufwendungen für Marketing und Wareneinsatz, insbesondere im Rahmen des Ausbaus der pureSGP-Markenwelt. Die daraus resultierende bereinigte EBITDA-Marge lag bei 25,3 % (Vorjahr: 28,9 %). Für das laufende Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand gemäß der am 11. Juli 2025 angepassten Prognose einen Umsatz im Bereich zwischen 132,0 Mio. EUR und 138,0 Mio. EUR. Für das bereinigte EBITDA wird ein Wert zwischen 37,0 Mio. EUR und 39,0 Mio. EUR erwartet. Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 26,8 % bis 29,5 %. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 berücksichtigt weiterhin unter anderem die anhaltend hohen Unsicherheiten in der geopolitischen und weltwirtschaftlichen Lage. Die weitere Entwicklung im Jahresverlauf sowie potenzielle Folgen für Deutschland und Europa lassen sich derzeit nicht abschließend einschätzen. Durch den langfristig geplanten weiteren Ausbau des pureSGP-Portfolios erwartet das Unternehmen, dass sich das Margengefüge der PharmaSGP-Gruppe in den kommenden Jahren entsprechend verändern und in einer Bandbreite von 24,0 % bis 26,0 % (bereinigte EBITDA-Marge) einpendeln wird. Den vollständigen Halbjahresbericht 2025 wird die PharmaSGP am 25. September 2025 veröffentlichen.

ÜBERSICHT VORLÄUFIGE ZAHLEN IM JAHRESVERGLEICH Konzernkennzahlen (in Mio. EUR) H1 2025 H1 2024 ? Umsatz 66,0 58,4 +13,0% EBITDA bereinigt 16,7 16,9 -1,4% EBITDA unbereinigt 16,5 16,8 -1,9% EBITDA-Marge bereinigt 25,3% 28,9% EBITDA-Marge unbereinigt 25,1% 28,9% Umsatz nach Regionen (in Mio. EUR) H1 2025 H1 2024 ? Deutschland 47,8 39,6 +20,6% Italien 10,7 11,1 -3,1% Österreich 6,0 6,1 -0,9% Sonstiges europäisches Ausland 1,4 1,6 -9,4% Umsatzanteil nach Regionen H1 2025 H1 2024 Deutschland 72% 68% Italien 16% 19% Österreich 9% 10% Sonstiges europäisches Ausland 3% 3% Umsatz nach Produktkategorien (in Mio. EUR) H1 2025 H1 2024 ? Health Brands 64,6 56,2 +15,0% Beauty Brands 1,3 2,1 -37,7%

E-Mail: ir@pharmasgp.com ÜBER DIE PHARMASGP HOLDING SE PharmaSGP ist ein führendes Consumer-Health-Unternehmen mit einem diversifizierten Portfolio von nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln (over-the-counter "OTC") und anderen Gesundheitsprodukten, die mit Fokus auf den Vertriebskanal Apotheke vermarktet werden. Die Arzneimittel des Unternehmens basieren mehrheitlich auf natürlichen pharmazeutischen Wirkstoffen mit dokumentierter Wirksamkeit und wenig bekannten Nebenwirkungen. Die Kernmarken des Unternehmens decken chronische Indikationen ab, darunter rheumatische Schmerzen und Nervenschmerzen sowie andere altersbedingte Leiden. In Deutschland ist PharmaSGP mit den Markenfamilien RubaXX®bei rheumatischen Schmerzen und Restaxil®bei neuralgischen Schmerzen (auch: Nervenschmerzen) Marktführer für systemische, chemiefreie Schmerzmittel. Darüber hinaus bietet PharmaSGP führende Produkte gegen sexuelle Schwäche und Schwindelbeschwerden an. Seit der Einführung des ersten Produkts aus dem aktuellen Produktportfolio im Jahr 2012 hat PharmaSGP ihr Geschäftsmodell erfolgreich in anderen europäischen Ländern, darunter Österreich, Italien, Belgien, Spanien und Frankreich, etabliert. Im September 2021 wurde das Produktportfolio um die Marken Baldriparan®, Formigran®, Spalt®und Kamol®erweitert und damit die Indikationsbereiche Schmerzen und Schlafstörungen weiter ausgebaut bzw. erschlossen. Das Vertriebsgebiet wurde um die Schweiz sowie Osteuropa erweitert. PharmaSGP erwirtschaftete im Jahr 2024 einen Umsatz von 118,8 Mio. EUR bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 31,3 %. Um ihre Wettbewerbsposition weiter auszubauen, plant PharmaSGP, die Zahl der Indikationen, die durch ihr Produktangebot abgedeckt werden, zu erhöhen sowie die europäische Präsenz auszubauen und ihre Wachstumsstrategie insbesondere durch die Nutzung ausgewählter M&A-Möglichkeiten zu beschleunigen.



