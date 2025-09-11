ClearVue Technology says the latest iteration of its solar vision glass delivers more than 66% additional energy output per square metre than its predecessor, while significantly reducing production complexity and costs.From pv magazine Australia Australia-based ClearVue Technologies says prototypes of its newly engineered Gen3 solar vision glass, which is designed to maintain glass transparency while generating electricity, have demonstrated a major boost in energy generation, involve fewer components and slashed production costs. ClearVue's solar glass product features PV cells around the edges ...

