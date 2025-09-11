Die The Trade Desk-Aktie ist Anfang August massiv unter Druck geraten. Nun stellt sich die Frage: Ist das eine Kaufchance für Anleger? Die Analysten scheinen geteilter Meinung zu sein. Analysten werden skeptischer Nach dem starken Absturz der Aktie von The Trade Desk Anfang August beginnen nun die Analysten, skeptischer für den Titel zu werden. So stuften die Analysten von Morgan Stanley den Titel am Mittwoch auf Equal-Weight ab und senkten das Kursziel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de