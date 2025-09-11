FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MOH NIPPON PLC LS-,1 4HS GB00BMYX7295
AB/FROM ONWARDS 11.09.2025 08:59 CET
© 2025 Xetra Newsboard