© Foto: Kris Tripplaar - TRIPPLAAR KRISTOFFER/SIPASynopsys hat die Börse geschockt: Ein 36-prozentiger Kurssturz, Massenentlassungen und düstere Prognosen. Analysten warnen vor strukturellen Problemen im Kerngeschäft.Die Aktie von Synopsys ist nach Vorlage schwacher Quartalszahlen und einer gekürzten Prognose um 36 Prozent abgestürzt - der stärkste Tagesverlust seit dem Börsengang 1992. Hauptgründe waren US-Exportbeschränkungen, die die Nachfrage in China belasten, sowie das Scheitern eines Großauftrags. CEO Sassine Ghazi erklärte, dass die eigenen IP-Entwicklungen nicht die erwarteten Ergebnisse gebracht hätten. "Unsere Ergebnisse wurden in erster Linie durch die unterdurchschnittliche Leistung im IP-Geschäft beeinträchtigt, da wir …Den vollständigen Artikel lesen ...
