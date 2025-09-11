Die ALBIS Leasing AG hat im ersten Halbjahr 2025 ein Konzernergebnis nach IFRS vor Steuern von 2,7 Mio. Euro erzielt - nahezu auf dem Niveau des starken Vorjahres (2,8 Mio. Euro). Und das trotz einer schwächelnden Konjunktur und deutlich steigender Unternehmensinsolvenzen in Deutschland. Positive Treiber waren ein gestiegenes Neugeschäftsvolumen von 54,3 Mio. Euro (H1 2024: 51,5 Mio. Euro) sowie eine verbesserte Neugeschäftsmarge von 18,3 %. Auch die schlanke Kostenbasis und eine attraktive Refinanzierungsstruktur wirkten stabilisierend. Geschäftsmodell zeigt Robustheit ALBIS profitiert von seiner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin