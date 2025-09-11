Berlin (ots) -Der Nachrichtensender ntv, DUP UNTERNEHMER und das Deutsche Institut für Service-Qualität prämieren heute Projekte aus allen Wirtschaftsbereichen, die Nachhaltigkeit vorbildhaft umsetzen. Die feierliche Award-Verleihung findet am Abend im Rahmen des BIG BANG KI Festivals, Europas größtem branchenübergreifenden KI-Event, in Berlin statt (Veröffentlichungshinweise: www.ntv.de/tests und DUP UNTERNEHMER-Magazin, Ausgabe 5-2025, ab 17.10. im Zeitschriftenhandel).Die nachhaltige Transformation erfasst sämtliche Bereiche der Wirtschaft. Wie Unternehmen diesen Anspruch überzeugend umsetzen, veranschaulichen die Preisträger des Awards. 296 Unternehmen bzw. deren Projekte wurden nominiert. 51 überzeugten die hochkarätig besetzte Jury. Die Juryvorsitzende Yvonne Zwick (BAUM e.V.): "Nachhaltiges Wirtschaften entfaltet Strahlkraft, wenn kreative Konzepte in die unternehmerische Praxis übersetzt werden. Die prämierten Projekte verdeutlichen, wie vielfältig und wirkungsvoll sich Nachhaltigkeit gestalten lässt. Entscheidend bleibt, dass diese Ansätze nicht als Einzelmaßnahmen stehen, sondern fest im Kerngeschäft verankert werden."Schirmherrin Brigitte Zypries, Bundesjustiz- und Bundeswirtschaftsministerin a. D.: "Durch die Auszeichnung wird gezeigt, mit welcher Zielstrebigkeit deutsche Unternehmen Nachhaltigkeit in ihre Strategien und ihr Handeln integrieren. Zugleich soll der Award Ansporn für noch mehr Firmen und Institutionen sein, den Weg in eine nachhaltige Zukunft aktiv und konsequent zu beschreiten."Der Award: Eine Jury analysierte die eingereichten Nachhaltigkeitsprojekte von KMUs, Großunternehmen, Start-ups, Vereinen und gemeinnützigen Organisationen. Neben den ökonomischen verfolgten die Projekte auch ökologische Ziele wie Rohstoff-Effizienz, Recycling und Naturschutz oder aber soziale Ziele wie Bildung, Gesundheit und Chancengleichheit. Die Bewertung der Jury erfolgte anhand von vier Fokusbereichen: Wirkungsgrad/Nutzen des Projekts, Innovation, Relevanz für das Kerngeschäft des Unternehmens und die Branche sowie Aktualität. Je nach Anzahl eingereichter Projekte pro Kategorie werden erste Plätze vergeben und ggf. noch weitere Preisträger ausgezeichnet.Die Jury: Schirmherrschaft: Brigitte Zypries (Bundesministerin a. D.); Juryvorsitz: Yvonne Zwick (Vorsitzende BAUM e.V.); Marcus Betz (Stellv. Vorstand Stadtsparkasse München); Prof. Dr. Andreas Braun (BSP Business & Law School, Universität Potsdam); Dr. Michael Brüntrup (German Institute of Development and Sustainability, IDOS); Prof. Elisabeth Endres (Technische Universität Braunschweig); Clemens Feigl (CEO & Co-Founder everwave); Ana-Cristina Grohnert (Gründerin score4impact, Managing Partner Berlin Advisors Group); Prof. Dr. Jantje Halberstadt (Universität Vechta); Dr. Olivia Henke (Vorständin Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima); Sophie Herrmann (Partnerin bei Systemiq); Kathrin Hipp (Managing Partner fors.earth); Prof. Dr. Holger Hoppe (Technische Hochschule Ingolstadt); Dr. Christine Lemaitre (Geschäftsführende Vorständin DGNB e.V.); Prof. Dr. Thomas Liebetruth (Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg); Dr. Thomas Melde (Managing Director Accenture); Lara Obst (Gründerin THE CLIMATE CHOICE); Prof. Dr.-Ing. Frank Opferkuch (Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm); Rebekka Ruppel (CEO pom+ Deutschland); Annette Schimmel (Leiterin Green Economy BIS Bremerhaven); Prof. Dr. Holger Schulze (Hochschule Kiel); Dr. Martin Sonnenschein (Aufsichtsratsvorsitzender Heidelberger Druckmaschinen); Andreas Streubig (Director Sustainable Development Redcare Pharmacy); Dr. Corine Veithen (Senior Manager LichtBlick); Gesa Vögele (Partner and Managing Director Fair Finance Institute); Franziska von Becker (Principal Consultant hachmeister + partner); Kai Wuttke (Geschäftsführer Stakeholder Reporting, Part of Mazars); Dr. Julian Zuber (Mitgründer GermanZero, Nachhaltigkeitsbeirat VW); Christian Buchholz (Chefredakteur DUP UNTERNEHMER).PREISTRÄGER "Deutscher Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2025"Bewertungskonzepte1. Platz: Wirtschaftsvereinigung Stahl ("Low Emission Steel Standard (LESS)")Lieferkette1. Platz: Neumarkter Lammsbräu ("Starke Partner: Gemeinwohlprämie für regionale Bio-Landwirtschaft")Produktion1. Platz: Belenus ("Eigenenergieerzeugung macht unabhängiger")Weiterer Preisträger: Hansgrohe Group ("Recycling von galvanisierten Kunststoffen")Technologie - Energie1. Platz: August-Wilhelm Scheer Institut gGmbH ("EnOptl - Energiemanagement in Gebäuden")Technologie - Umweltschutz / Gesundheit1. Platz: Jeikner ("Nachhaltigkeit in Gebäudereinigung & Facility Management")Weiterer Preisträger: DiHeSys ("2D printed Personalized Medicines-drug life cycle management - solution to Nanoparticle")Projekt - Energie1. Platz: Baugenossenschaft Langen ("Balkonkraftwerke")Weitere Preisträger: JOHANN BUNTE Bauunternehmung ("Baustelle der Zukunft: Solar & E-Power"); MAXX SOLAR & ENERGIE ("Innovative Solarprojekte von Thüringen bis Südafrika"); Münch Energie ("grüüün - dein Stromfürsorger")Projekt - Umweltschutz1. Platz: We Do OCEAN ("Nachhaltigkeit für Ozean und Land. Act local. Change Global.")Weiterer Preisträger: wayers ("Recycling Projekt Costa Rica")Projekt - Bau/Architektur1. Platz: Garbe Immobilien-Projekte ("roots")Weiterer Preisträger: Brückner Architekten ("KATHREIN Werksviertel")Produkt - Bau/Architektur1. Platz: bema Bauchemie ("Nachhaltige und entsiegelte Flächen mit bema PU-Asphalt®")Produkt - Haushalt/Drogerie1. Platz: Anilex ("BULA-POPO-Feuchttuchschaum")Produkt - Lebensmittel1. Platz: Growing Karma ("Teeanbau in Deutschland")Weiterer Preisträger: foliapharm ("trinkForm - Nachhaltiges Getränkesystem")Produkt/Projekt - Mobilität1. Platz: my Boo ("Fertigung von Bambusfahrrädern in Ghana")Weitere Preisträger: ESD Europäischer Schadendienst ("CO2-neutraler KFZ-Gutachter"); GEVAS software ("GRÜNE WELLE ASSISTENT")Recycling1. Platz: FC Internationale Berlin 1980 e.V. ("DAS TRIKOT - eine kleine Weltneuheit!"); Swapfiets ("Reise zu einem 100% kreislauffähigen E-Bike")Weiterer Preisträger: Renewaball ® ("Renewaball ® - Kreislauf-Tennis- und Padelball")Upcycling1. Platz: TUI Care Foundation ("Destination Zero Waste Zanzibar")Weiterer Preisträger: Restlos Industrieverwertungen und Service ("Vom Event zur Verwertung: Nachnutzungskonzept für Olympia 2024")Verpackungen1. Platz: sykell ("EINFACH MEHRWEG")Weitere Preisträger: Papair ("PapairWrap - die Luftpolsterfolie aus Papier"); pricon "Mehrweg-Versandverpackungen im B2B-Geschäft"); RolliCoat ("RolliCoat® - Rollcontainer richtig verpackt")Chancengleichheit1. Platz: Visions for Children e.V. ("Bildung und wirtschaftliche Teilhabe für Frauen in Afghanistan")Weitere Preisträger: PERI ("Schule in kenianischem Slum: Erste PERI Schule eröffnet"); TUI Care Foundation ("TUI Futureshapers Albania")Gesamtkonzept - NPO1. Platz: Familienhörbuch gGmbH ("Familienhörbuch 'Was ich dir noch erzählen wollte...!'")Weiterer Preisträger: Allianz Zukunft Reifen AZuR ("Nachhaltige und klimagerechte Reifen-Kreislaufwirtschaft")Unternehmensstrategie1. Platz: Interface Deutschland ("Kompromisslose Emissionsreduktion")Weitere Preisträger: a&o Hostels ("Räume neu gedacht: nachhaltig, kulturell"); Hansgrohe Group ("Hansgrohes Weg der grünen Transformation")Kampagne1. Platz: ista ("Wir geben Häusern eine Zukunft")Weiterer Preisträger: Peugeot Deutschland ("Peugeot Ocean Trophy")Aufklärung/(Weiter-)Bildung1. Platz: Virtual Didactics ("Die VR-Klima-Expedition")Weitere Preisträger: Eduversum ("Lingo Global"); Klimaxo ("Klimaxo - Das Klimaspiel")Aufklärung/Bildung - NPOs1. Platz: Waldkicker gGmbH ("Waldkicker - Die erste Nachhaltigkeitsliga im deutschen Fußball")Weiterer Preisträger: Umweltbildungsort Gertrudenhof e.V. ("Jahreskurse am Umweltbildungsort Gertrudenhof e.V.")Gemeinnützige Initiative - NPOs1. Platz: Wäller Helfen e.V. ("Gemeinsam statt einsam")Weiterer Preisträger: TUI Care Foundation ("Tourism for Development Fund")Vorsorge/Prävention1. Platz: Helferportal ("Integrative Versorgungsstrukturen für die Zukunft der Pflege")Weitere Preisträger: Süddeutsche Krankenversicherung ("Versorgungskonzept Gesundheit der Wirtschaft und Industrie (VGWI)"); brand-feuer.de ("Brandursachen-Prävention, Umweltschutz")Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: DISQ / ntv / DUP UNTERNEHMERPressekontakt:Deutsches Institut für Service-QualitätMartin SchechtelLeiter KommunikationTel.: 040 / 27 88 91 48-20E-Mail: m.schechtel@disq.dewww.disq.deRTL DeutschlandNicole HobuschSenior Managerin KommunikationTel.: 0221 / 456-74103E-Mail: nicole.hobusch@rtl.deOriginal-Content von: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64471/6115382