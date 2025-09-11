Bioxyne expandiert nach Deutschland mit einem Cannabis-Liefervertrag über 3,2 Millionen Euro

Anzeige / Werbung

Bioxyne sichert Markteintritt in Deutschland mit bedeutendem Lieferabkommen



Bioxyne Limited (ISIN: AU000000BXN1) hat über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Breathe Life Sciences (BLS) offiziell den Eintritt in den deutschen Markt für medizinisches Cannabis vollzogen. Grundlage dafür ist ein neu abgeschlossenes Herstellungs- und Lieferabkommen. Der Vertrag hat einen Mindestwert von 3,2 Millionen Euro (5,6 Millionen AUD) und sieht die Lieferung von mindestens 1.600 Kilogramm GMP-zertifizierter medizinischer Cannabisblüten und Fertigprodukte nach Deutschland vor - ein bedeutender Meilenstein für das Unternehmen.



Die Cannabisblüten werden von BLS unter EU-GMP-zertifizierten Bedingungen produziert und positionieren das Unternehmen somit an der Spitze des regulierten europäischen Cannabismarktes.



Strategische Partnerschaften treiben Markteinführung voran



Im Rahmen des Abkommens wird BLS Farmakem d.o.o. als Käufer sowie Adrex Pharmaceuticals GmbH beliefern - ein bedeutender Akteur im Bereich Import, Herstellung und Vertrieb von Cannabis in Deutschland. Die Vereinbarung verpflichtet beide Partner zur Abnahme und zum Vertrieb von mindestens 1,6 Tonnen Cannabisblütenprodukten im Geschäftsjahr 2026.



In einem wichtigen regulatorischen Schritt wurden 14 in Australien hergestellte Cannabissorten von BLS bereits bei der BfArM - dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte - registriert. Diese Zulassung ermöglicht den legalen Import und Vertrieb der Produkte in Deutschland.



Darüber hinaus arbeiten BLS und Adrex gemeinsam daran, die Marken von BLS, darunter die international anerkannte Marke Dr Watson, auf dem deutschen Markt zu etablieren.



Erste Lieferungen für Q1 GJ2026 geplant



Die erste Lieferung im Rahmen des Vertrags - mit einem Volumen von 580 Kilogramm - ist für September 2025 geplant, gefolgt von einer zweiten im November. Aus diesen Transaktionen erwartet Bioxyne im Geschäftsjahr 2026 einen Mindestumsatz von 5,6 Millionen AUD.



Europäische Expansion eröffnet Wachstumspotenzial für GJ2026



Bioxyne stellt sich für ein starkes Wachstum im Geschäftsjahr 2026 auf. Dieses wird durch eine wachsende Präsenz im Heimatmarkt Australien sowie durch gezielte Expansionen in vielversprechende Wachstumsmärkte wie das Vereinigte Königreich, Deutschland und die EU getragen. Nach der Deregulierung Anfang 2025 wächst der deutsche Markt für medizinisches Cannabis rasant und dürfte im Jahr 2026 den australischen Markt mit einem Volumen von 1 Milliarde AUD übertreffen.



Cannabisblüten machen über 95% der Verkäufe im deutschen Medizinalcannabismarkt aus. Da alle importierten Produkte GMP-zertifiziert sein müssen, verschafft die Produktionskapazität von BLS dem Unternehmen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil - sowohl in Bezug auf Skalierbarkeit als auch auf Kosteneffizienz. Diese Vorteile dürften die Marktanteile in ganz Europa weiter steigern.



Starke europäische Partner stärken Marktvertrauen



Farmakem d.o.o., ein EU-GMDP-zertifizierter Hersteller und Lieferant, sowie Adrex Pharmaceuticals GmbH, ein führender Distributor in Deutschland, sind zentrale Bestandteile der europäischen Strategie von Bioxyne. Ihre regulatorischen Zulassungen und ihre Marktpräsenz bieten Bioxyne einen sicheren und regelkonformen Zugang zu nachhaltigem Wachstum in der Region.



Bioxyne und Breathe Life Sciences: Aufstellung für internationales Wachstum



Bioxyne Limited ist ein an der ASX notiertes australisches Pharmaunternehmen mit Zulassungen zur Herstellung und zum Vertrieb neuartiger Arzneimittel, darunter medizinisches Cannabis, MDMA und Psilocybin. Die internationale Reichweite des Unternehmens wird durch die 2018 gegründete Tochtergesellschaft Breathe Life Sciences (BLS) getragen, einen GMP-lizenzierten Hersteller.



BLS bezieht weltweit Rohstoffe und Wirkstoffe, um Arzneimittel in Enddosisform für ein breites Spektrum therapeutischer Anwendungen herzustellen.



Neben der pharmazeutischen Herstellung ist BLS auch im Bereich Consumer Health und CBD aktiv - unter anderem über die Marke Dr Watson, die in Großbritannien, Japan, Australien und Neuseeland präsent ist. Das integrierte Geschäftsmodell von BLS umfasst Forschung und Entwicklung, White-Label-Produktion sowie den Direktvertrieb über Onlinekanäle.



Ausblick: Ein europäischer Wendepunkt mit globaler Wirkung



Mit dem Markteintritt in Deutschland markiert Bioxyne einen entscheidenden Wendepunkt in seiner internationalen Expansion. Unterstützt durch hochqualitative Produktionskapazitäten und verlässliche Vertriebspartner ist das Unternehmen nun optimal positioniert, um vom rasanten Wachstum des regulierten Cannabismarkts in Europa zu profitieren.

