Volksbanken-Verbund und finAngel starten gemeinsame Digitalisierungsoffensive



Wien (APA-ots) - Im Rahmen seiner Digitalisierungsoffensive setzt der Volksbanken-

Verbund in Österreich einen weiteren Meilenstein: Gemeinsam mit dem österreichischen Fintech Scale-Up finAngel und dem Technologiepartner Accenture startet der Volksbanken-Verbund die Einführung einer volldigitalen End-to-End-Strecke für das Wertpapiergeschäft.

Nach einer intensiven Vorbereitungsphase begannen mit einem Kick- off sämtlicher Beteiligten die Implementierung und der Rollout der Lösung im Volksbanken-Verbund. Über 1.000 Berater:innen sowie sämtliche Kund:innen der Volksbanken profitieren künftig von einer modernen und benutzerfreundlichen Lösung für die Beratung, Abwicklung und Verwaltung von Wertpapiergeschäften.



"Die Einführung des financeManagers für unsere digitale Wertpapierstrecke ist ein bedeutender Schritt in unserer Digitalisierungsstrategie. Damit bieten wir unseren Kund:innen nicht nur mehr Komfort und Transparenz, sondern setzen auch neue Maßstäbe in der digitalen Beratung", so DI Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des Volksbanken-Verbundes.

"Mit dem financeManager haben wir eine zukunftsweisende Lösung für die digitale Vermögensberatung und Wertpapierabwicklung. Durch die enge Zusammenarbeit und Weiterentwicklung der Lösung mit dem Volksbanken-Verbund entwickeln wir financeManager zu einer Benchmark in Sachen Effizienz und Usability im europäischen Bankensektor", erklärt DI Dr. Mustafa Radi, CEO, finAngel Enterprises gmbh.

Mit der neuen Plattform bauen die Volksbanken ihre Rolle als regionale, zukunftsorientierte Hausbank weiter aus. Die Umsetzung erfolgt in enger Abstimmung mit allen Beteiligten im PMO der Volksbanken mit Unterstützung von EY Austria. Weitere Ausbaustufen und Innovationen der Lösung sind bereits in Planung.



Zwtl.: Der Volksbanken-Verbund



Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von rd. 32,6 Mrd. Euro und betreut mit 3.151 Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rund 1 Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand: 30.06.2025). Weitere Informationen auf www.volksbank.at bzw.

www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Zwtl.: Über finAngel



finAngel ist ein österreichisches Fintech Scale-up-Unternehmen und Spin-Off der GRAWE Bankengruppe, mit Fokus auf digitale Lösungen für die Finanzbranche. Die Gründer entwickeln seit über 20 Jahren innovative Plattformen zur Optimierung von Beratungs- und Investmentprozessen und unterstützen Banken bei der Automatisierung ihrer Wertpapierstrecken.



Hinweis: Der Volksbanken-Verbund legt großen Wert auf Diversität und die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis:

VOLKSBANK WIEN AG

Mag. Miriam Daill

Leitung Kommunikation

Telefon: +43 1 40 137 - 0

E-Mail: miriam.daill@volksbankwien.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12045/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0039 2025-09-11/09:25

