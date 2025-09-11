Berlin (ots) -Deutschland redet, diskutiert und streitet. Mit "Blome & Pfeffer - Der ntv Hauptstadt-Talk" bringt ntv jetzt diese Streitkultur ganz neu auf alle Screens. In jeder Ausgabe kommen RTL/ntv Politikchef Nikolaus Blome und Hauptstadtkorrespondentin Clara Pfeffer mit zwei Gästen aus Politik und Gesellschaft zusammen. Jeder von ihnen stellt ein kontroverses Thema vor, bezieht Position und fordert die Runde heraus. Vier Köpfe, vier Themen, vier Meinungen, daraus entstehen intensive Diskussionen, die mal laut, mal nachdenklich sind, aber stets mit Biss und Respekt. Los geht es am Montag, den 13. Oktober um 20:15 Uhr. Der rund 40-minütige Talk läuft im Wechsel mit "Pinar Atalay" 14-täglich ohne Werbeunterbrechung im TV sowie über alle relevanten Plattformen und Kanäle von ntv und auf RTL+.Nikolaus Blome: "Wir versuchen eine Neugründung in der deutschen Talk-Landschaft: Zwei Gastgeber, zwei Gäste, aber alle auf einer Augenhöhe. Vier Themen mit je einem harten Impuls zu Beginn. Und dann das streitbare Gespräch zwischen Lagern und Generationen - wie man es von der Arbeit oder von zu Hause kennt, Politik interessiert so sehr wie lange nicht. Aber gelacht werden darf auch ein bisschen."Clara Pfeffer: "Ein guter Streit inspiriert, wenn man wirklich zuhört - gerade, wenn es unbequem wird. Gerade jetzt braucht es Räume, in denen man sich hart widerspricht, aber trotzdem humorvoll bleibt. Und wenn am Ende klar ist: Wir bleiben uneinig, aber im Gespräch - dann ist das schon ein Gewinn. Ich freue mich sehr, dass wir bei ntv jetzt gemeinsam einen solchen Raum schaffen."David Whigham, Chefredakteur ntv: "Mit Blome & Pfeffer schafft ntv eine Bühne für echte Streitkultur: direkt, leidenschaftlich und relevant. Hier werden die Fragen diskutiert, die unsere Gesellschaft wirklich bewegen. Gemeinsam mit dem neuen Talk von Pinar Atalay startet ntv damit eine Talkoffensive, die sowohl tiefgehende Gespräche als auch zugespitzte und pointierte Debatten bietet."Nikolaus Blome leitet seit September 2020 das Politikressort bei RTL und ntv. Zuvor war er unter anderem stellvertretender Chefredakteur bei WELT und BILD sowie Mitglied der Chefredaktion des SPIEGEL. Er ist mehrfach preisgekrönter Kommentator, Kolumnist sowie Autor mehrerer Bücher. Gemeinsam mit Jakob Augstein betreibt er seit 2023 den erfolgreichen Podcast "Augstein & Blome".Clara Pfeffer berichtet seit 2021 als Hauptstadtkorrespondentin für RTL und ntv aus Berlin - zunächst mit dem Schwerpunkt Klima- und Wirtschaftspolitik, seit 2025 auch über den Bundeskanzler. Zuvor war sie als Reporterin und Redakteurin in der Wirtschaftsredaktion der RTL NEWS in Köln tätig. Clara Pfeffer moderiert den "RTL/ntv Frühstart" sowie die "Klima Update Spezials" bei ntv und RTL und ist seit 2021 Host des renommierten Podcasts "Klima-Labor".Pressekontakt:Michelle WilboisKommunikation ntvmichelle.wilbois@rtl.de+49 221 456-74105Anna VelkenKommunikation ntvanna.velken@rtl.de+49 221-456-74305Original-Content von: ntv Nachrichtenfernsehen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8180/6115400