Oracle hat am Mittwoch einen historischen Handelstag hingelegt: Die Aktie des Softwarekonzerns schloss 36 Prozent im Plus bei 328,33 US-Dollar und kletterte zwischenzeitlich auf ein Rekordhoch von 345,69 US-Dollar. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 922,22 Milliarden US-Dollar ist Oracle nun das zehntwertvollste Unternehmen im S&P 500 - noch vor JPMorgan Chase (822,18 Milliarden) und Walmart (804,54 Milliarden). Explosiver Anstieg der Verpflichtungen treibt Rallye Auslöser für den Kurssprung war die Bekanntgabe eines massiven Wachstums bei den
