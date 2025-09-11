EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: AIXTRON SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die AIXTRON SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026
Ort: https://www.aixtron.com/de/investoren/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026
Ort: https://www.aixtron.com/en/investors/publications
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026
Ort: https://www.aixtron.com/de/investoren/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026
Ort: https://www.aixtron.com/en/investors/publications
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
Ort: https://www.aixtron.com/de/investoren/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
Ort: https://www.aixtron.com/en/investors/publications
