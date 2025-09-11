EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: AIXTRON SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

AIXTRON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



11.09.2025 / 10:00 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





https://www.aixtron.com/de/investoren/publikationen

https://www.aixtron.com/en/investors/publications

