EQS-News: adesso SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

adesso erneuert Portalarchitektur der AOK / IT-Dienstleister entwickelt einheitliche Plattform zur Erstellung aller Frontend-Anwendungen für die AOK-Gemeinschaft



11.09.2025 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





adesso erneuert Portalarchitektur der AOK / IT-Dienstleister entwickelt einheitliche Plattform zur Erstellung aller Frontend-Anwendungen für die AOK-Gemeinschaft Die adesso SE hat den Zuschlag für ein strategisches Großvorhaben der AOK erhalten: adesso begleitet die AOK-Gemeinschaft mit ihren 27 Millionen Versicherten als strategischer Partner beim Aufbau und der Weiterentwicklung einer zukunftsweisenden, gemeinsamen Portalarchitektur für alle zentralen Frontend-Anwendungen. Die Projektlaufzeit beträgt zunächst vier Jahre. Eine Verlängerung um weitere vier Jahre ist möglich. Für die erste Phase ist ein Volumen von bis zu 20 Mio. EUR vorgesehen. Die Portalplattform bildet die Grundlage für ein leistungsstarkes, kundenzentriertes und interoperables digitales Ökosystem. Dieses erlaubt der gesamten AOK-Gemeinschaft eine schnelle Markteinführung innovativer digitaler Lösungen in die heutigen und zukünftigen Frontend-Produkte, eine nahtlose Systemintegration und bietet maximale Zukunftssicherheit. Gleichzeitig ist das Ökosystem modular und erweiterbar, sodass es in unterschiedlichen Kontexten, für Firmenkunden, Leistungserbringer sowie Partnerunternehmen, eingesetzt werden kann. Damit trägt die neue Portalarchitektur zur Effizienzsteigerung und Prozessoptimierung bei, vermeidet redundante Entwicklungsprozesse und reduziert den Wartungsaufwand. Darüber hinaus ermöglicht sie eine konsistente Nutzererfahrung und fördert Innovationen durch die Integration externer Lösungen. adesso setzte sich mit seinem Angebot in einem umfangreichen und anspruchsvollen Vergabeverfahren durch. Das im Mai gestartete Projekt markiert den Beginn einer langfristigen, partnerschaftlichen Zusammenarbeit, die neben Beratung und Implementierung auch Betrieb sowie Wartung von Frontend-Anwendungen im Rahmen des Application Management umfasst. Die neue Portalarchitektur nutzt State-of-the-art-Technologien und greift über eine standardisierte Integrationsschicht auf die hoch produktiven Kernsystemanwendungen der AOK-Gemeinschaft zu. Beim Aufbau der neuen Plattform steht die Nutzerzentrierung im Fokus: Das Ökosystem ist darauf ausgelegt, sowohl Versicherten und Interessenten als auch Firmenkunden, Leistungserbringern und Partneranwendungen eine konsistente, integrierte und zukunftsfähige digitale Plattform zur Verfügung zu stellen. Sie soll innovative digitale Dienste bereitstellen, Entwicklungszyklen verkürzen und gleichzeitig maximale Flexibilität und Skalierbarkeit für die individuellen Anforderungen der elf AOK-Körperschaften bieten. Über die AOK Seit 140 Jahren steht die AOK für Sicherheit und umfassende medizinische Versorgung im Krankheitsfall. Die AOK-Gemeinschaft versichert mehr als 27 Millionen Menschen. Mit einem Versichertenanteil von etwa 50 Prozent unter den Pflegebedürftigen bildet sie zugleich die größte Pflegekasse Deutschlands. Mehr unter: www.aok.de/pp/gemeinschaft adesso Group Die adesso Group ist mit über 10.700 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz 2024 von rund 1,3 Milliarden Euro eins der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und ersten Standorten in Asien sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2025 als Top Employer und 2023 sowie 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso 2023 nach 2020, 2018 und 2016 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.





Kontakt:

Martin Möllmann

Head of Investor Relations

Tel.: +49 231 7000-7000

E-Mail: ir@adesso.de



11.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

