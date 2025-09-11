Stuttgart (ots) -Wer sein Auto zur Wartung oder Reparatur gibt, braucht viel Vertrauen: Ist das Team der Werkstatt technisch auf dem neuesten Stand, wird sorgfältig gearbeitet und fair abgerechnet? Licht ins Dunkel bringt die aktuelle Auswertung einer umfassenden Studie, bei der das Magazin auto motor und sport in Kooperation mit dem Institut QuantiQuest die Performance von 32.000 Betrieben in Deutschland untersucht hat. Rund 1.850 von ihnen qualifizierten sich für die Auszeichnung TOP Werkstatt 2026."Auffällig ist der hohe Anteil an freien Betrieben", sagt Michael Pfeiffer, Chefredakteur von auto motor und sport. "Sie machen etwa zwei Drittel der Top-Adressen aus und liegen damit deutlich vor den Vertrags- und Servicepartnern der Automarken." Die Spitzen-Werkstätten verteilen sich über ganz Deutschland und werden nach Postleitzahlen sortiert in der aktuellen Ausgabe von auto motor und sport (20/25) präsentiert. Sie ist ab sofort im Handel erhältlich oder unter shop.motorpresse.de (auch als E-Paper). Die qualifizierten Betriebe sind zudem unter www.auto-motor-und-sport.de/werkstattsuche gelistet. Unter der gleichen Adresse sind außerdem die Betriebe aufgeführt, die als TOP Reifenservice 2026 Bestnoten bekommen haben.Zur Erhebung: Als Basisinformation wurden von rund 32.000 Werkstattbetreibern zunächst Daten unter anderem zu Leistungsumfang, Zertifizierungen, Weiterbildungen oder Ersatzteilverfügbarkeit ermittelt. Zudem wurden rund 2 Millionen Kundenurteile ausgewählter und besonders relevanter Online-Portale nach elf Haupt- und sechs Zusatzkategorien analysiert.Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Kontakt:Franka KreiterLeiterin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1018fkreiter@motorpresse.dewww.motorpresse.deLinkedIn / Facebookshop.motorpresse.deOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133390/6115416