Broker präsentiert sein Kapitalallokationsprogramm Axi Select, IB- und Affiliate-Partnerschaftsmöglichkeiten und vieles mehr

SYDNEY, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der branchenführende FX- und CFD-Broker Axi hat seine Teilnahme an der Forex Expo Dubai bekanntgegeben, die vom 6. bis 7. Oktober 2025 im Dubai World Trade Center stattfinden wird.

Dort erhalten Teilnehmer die Möglichkeit, das Traden über die Axi-Handelsplattform zu erkunden, zu erfahren, wie sie ihr IB- und Affiliate-Geschäft ausbauen können, indem sie exklusive Angebote nutzen, die nur während der Veranstaltung verfügbar sind, zu entdecken, wie sie durch das Flaggschiff-Kapitalallokationsprogramm des Brokers, Axi Select, zu finanzierten Händlern werden können - und Zugang zu Kapitalfinanzierungen von bis zu 1 Mio. USD erhalten - und vieles mehr. "Wir laden alle Trader ein, unser Team am Stand Nr. 3 zu besuchen und mit Axi die Zukunft des Trading zu entdecken", so Louis Cooper, Chief Commercial Officer bei Axi. Er fügt hinzu: "Wir sind bestrebt, unseren Händlern und Partnern die Möglichkeit zu bieten, ihr Potenzial zu steigern, und bieten auf der diesjährigen Messe spannende Gelegenheiten, die Sie nicht verpassen sollten."

Fußballbegeisterte können den Stand von Axi auch besuchen, um einen Einblick in die langjährige Partnerschaft des Brokers mit dem achtmaligen Premier League-Meister Manchester City zu erhalten. Exklusive Manchester City-Erinnerungsstücke und die Maskottchen des Clubs werden vor Ort für Fotoshootings zur Verfügung stehen, und die Teilnehmer haben die Möglichkeit, spannende Preise vom Broker zu gewinnen.

Axi hat an der Forex Expo Dubai 2024 teilgenommen und wurde mit dem Preis "Innovator des Jahres"* ausgezeichnet. Zusätzlich zu dieser Auszeichnung erhielt der Broker mehrere Branchenauszeichnungen*, darunter "Zuverlässigster Broker", "Broker des Jahres" und "Innovativstes Eigenhandelsunternehmen" von Finance Feeds sowie "Bester Broker der MENA-Region" von den Global Forex Awards.

Über Axi

Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für verschiedene Anlageklassen an, darunter Forex, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und mehr.

Wir bei Axi sind stolz auf unseren Ruf als ehrlicher und fairer Broker, der seinen Kunden seit 2007 einen hervorragenden Service und hervorragende Trading-Bedingungen bietet. Wir arbeiten außerdem mit weltweit führenden Aufsichtsbehörden zusammen, um sicherzustellen, dass wir die höchsten Standards der Branche übertreffen.

Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich bitte an: Media.Enquiries@axi.com.

Beworben von AxiTrader Ltd. OTC-Derivate bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anlegerinnen und Anleger. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar. Er dient nicht als Anlageberatung.

Das Axi Select-Programm ist ausschließlich Kundinnen und Kunden von AxiTrader Limited vorbehalten. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anlegerinnen und Anleger. In unseren Geschäften mit Ihnen treten wir als Vertragspartner für alle Ihre Positionen auf. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es gelten die üblichen Handelsgebühren sowie Mindestanforderungen für Einzahlungen.

* Erteilt an die Axi-Unternehmensgruppe.