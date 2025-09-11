© Foto: Logo Factory - imageBROKER.comOpendoor erlebt ein spektakuläres Comeback: Gründer kehren zurück, ein neuer CEO übernimmt - und die Aktie schießt nachbörslich um 40 Prozent in die Höhe.Die Aktie von Opendoor Technologies sprang nachbörslich um bis zu 40 Prozent auf 8,18 US-Dollar, nachdem das Unternehmen eine umfassende Neuaufstellung bekanntgab. Mitbegründer Keith Rabois kehrt als Chairman zurück, Mitgründer Eric Wu erhält ebenfalls einen Sitz im Board. Zudem übernimmt Kaz Nejatian, bisher COO von Shopify, den Posten des CEO. Er tritt die Nachfolge von Carrie Wheeler an, die im August nach Druck von Investoren zurückgetreten war. Rabois und seine Venture-Capital-Firma sagten zu, Opendoor-Aktien im Wert von 40 Millionen …Den vollständigen Artikel lesen ...
