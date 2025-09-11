Ab 2026 müssen Beschäftigte ein höheres Einkommen vorweisen, um von der gesetzlichen in die private Krankenversicherung wechseln zu können. Laut Regierungsentwurf steigt die Grenze auf ein Jahresgehalt von 77.400 Euro. Auch für bisher privat Versicherte hat die Anhebung Konsequenzen. Die vorläufige Bekanntgabe der Sozialversicherungs-Rechengrößen für 2026 sorgt für überraschend viel Aufsehen. Eigentlich handelt es sich dabei um einen jährlichen Routinevorgang, der gesetzlich vorgeschrieben ist und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact