Berlin (ots) -Heute wird der BIG BANG INNOVATION Award 2025 verliehen. Die vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und dem DUP UNTERNEHMER-Magazin ins Leben gerufene Auszeichnung würdigt herausragende Innovationsleistungen in der deutschen Wirtschaft. Prämiert werden Projekte, die durch Kreativität, Wirkungskraft und Zukunftsorientierung überzeugen. Die feierliche Preisverleihung findet in Berlin im Rahmen des BIG BANG KI Festivals statt, Europas größtem branchenübergreifenden KI-Event (Veröffentlichungshinweis: DUP UNTERNEHMER-Magazin, Ausgabe 5-2025, ab 17.10.2025 im Zeitschriftenhandel und www.bigbang-innovation-award.de).Der BIG BANG INNOVATION Award macht sichtbar, wie Unternehmen, Start-ups und Organisationen auf technologische, ökologische und gesellschaftliche Veränderungen reagieren und welche Trends die Wirtschaft prägen. In diesem Jahr setzten sich 24 Projekte in neun Kategorien durch: von Bildungs- und HR-Innovationen über Geschäftsmodelle, Produkte und Prozesse bis hin zu Service- und Technologie-Innovationen.Die Schirmherrin des Awards, Brigitte Zypries (Bundesministerin a. D. für Wirtschaft und Justiz), betont die Strahlkraft der Preisträger: "Innovation ist der Motor für Wettbewerbsfähigkeit und gesellschaftlichen Fortschritt. Mit dem BIG BANG INNOVATION Award rücken wir Leistungen ins Rampenlicht, die Vorbildcharakter haben und Impulse für die gesamte Wirtschaft setzen."Im Zeitraum Februar bis Juli 2025 konnten Unternehmen ihre Projekte über ein digitales Bewerbungsportal einreichen. Die Bewertung erfolgte anhand der Kriterien Innovationskraft, Nutzen/Mehrwert und Wirkungsgrad. Maßgeblich über die Auszeichnungen entschied eine Jury aus 15 Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Wissenschaft. Zur Jury zählten: Kai Anderson (Mercer), Andreas Bartels (Lufthansa Group), Dr. Birte Gall (Erblotsen), Prof. Dr. Sabina Jeschke (KI Park e. V.), Ines Miller (P3 Group), Dietmar Nick (KYOCERA Document Solutions), Tijen Onaran (Global Digital Women), Dr. Oliver Reichel-Busch (Lufthansa Group), Jan Rodig (Struktur Management Partner), Kerstin Scholtis (KfW Bankengruppe), Dr. Martin Sonnenschein (Heidelberger Druckmaschinen), Prof. Dr. Jan Claas van Treeck (Hochschule Düsseldorf), Arno Walter (V-Bank), Dominik Märkl (OneStop Pro) und Peggy Zimmermann (BVIZ e. V.).PREISTRÄGER "BIG BANG INNOVATION AWARD 2025"(in alphabetischer Reihenfolge)Kategorie Bildungs-InnovationBildungsRiese - Innovative Meisterausbildung 4.0Cornelsen Verlag - Leseo Digitale LeseförderungSachverständige für Assistenzhunde Katharina Küsters - AssistaNovaUnternehmen mit Zukunft - JUNO, KI & VRKategorie Geschäftsmodell-InnovationMünch Energie - grüüün dein StromfürsorgerUnitPlus InnoInvest - Digitaler Kapitalmarkt-CFOZF Friedrichshafen Werk Bielefeld - Zukunftsweisende nachhaltige FertigungKategorie Geschäftsmodell-Innovation NPOsAnthropia - Impact FactoryStiftung für Mensch und Umwelt - Naturnah gestaltete PikoParksKategorie HR-InnovationChristoph Kopp Executive Coaching - COBI: Christophs Original AI Bot IntelligenceKategorie Innovation Marketing/VertriebAinovate - 24LeadsKategorie Produkt-InnovationCornelsen Verlag / Cornelsen Experimenta - eXperiBot Lernroboter Smart TeamInnovo Dent Solutions - bruXane: Smarte KnirscherschieneKategorie Prozess-InnovationBLIKS IO - Clarity on demandSantander Consumer Bank - AI-powered Outbound CallsVYTAL Global - Tap2BorrowKategorie Service-InnovationEduversum - Lehrer-Online AkademieIANUS Simulation - ECOTWIN: Die hybride KI-PlattformQuirion - quirion.AiSPM Sportplatz Media - SpielerPlus: Digitalisierung für den BreitensportViadee Unternehmensberatung - AI LotseKategorie Technologie-InnovationBxC - CERIALLuckycloud - luckycloud Enterprise: Souveräne Whitelabel-CloudREWE Group - Rewe Pick&Go breaking the habit