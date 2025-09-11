Verhaltener Start in Frankfurt, Asien im Aufwind

Der deutsche Leitindex startet mit verhaltener Tendenz in den Handel, während Anleger in Fernost optimistischer agieren. Der Nikkei präsentiert sich freundlich, getragen von robusten Unternehmenszahlen. An den US-Märkten herrscht vorbörslich Zurückhaltung - die Investoren warten auf frische Inflationsdaten.

Makroökonomischer Überblick:

Am Nachmittag richtet sich der Blick nach Frankfurt: Die Europäische Zentralbank dürfte ihre Leitzinsen unverändert lassen. Nach acht Zinssenkungen seit 2024 signalisiert die Notenbank damit Stabilität, während sie gleichzeitig die Tür für eine mögliche Lockerung im Dezember offenhält. Die Inflation im Euroraum liegt mit 2,1 % nahe am Ziel, was den Kurs stützt.

Kurz darauf folgt der nächste Impuls aus den USA: Die Veröffentlichung der Verbraucherpreise für August. Erwartet wird ein leichter Anstieg der monatlichen Rate von 0,2 % auf 0,3 %.

Im Fokus:

Boeing zeigt sich vorbörslich leicht im Plus. Der Konzern hat nach mehr als einem Monat Streik in seiner Verteidigungssparte eine Einigung mit der Gewerkschaft erzielt. Die Vereinbarung sieht höhere Löhne und eine Einmalzahlung vor, die Abstimmung ist für Freitag angesetzt. Rund 3.200 Beschäftigte hatten seit Anfang August die Arbeit niedergelegt, was die Produktion von F-15-Kampfjets und Raketensystemen belastete.

Renk legt ebenfalls zu. Der Panzergetriebehersteller hat in Augsburg ein neues modulares Produktionskonzept vorgestellt. Die Umstellung von der Manufaktur- auf Serienfertigung soll die Kapazität von einigen Hundert auf über 1.000 Getriebe pro Jahr steigern. Hintergrund ist die anhaltend hohe Nachfrage nach militärischen Anwendungen, die den Auftragsbestand bereits auf 5,9 Mrd. € anwachsen ließ.

