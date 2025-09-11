Das saudische Gesundheitsministerium hat die Einführung der ersten Ausgabe der BIO Middle East angekündigt, der ersten Veranstaltung in der Region, die sich ausschließlich mit Biotechnologie befasst. Die Veranstaltung findet vom 11. bis 13. Mai 2026 statt und wird gemeinsam mit der CPHI Middle East im Riad Exhibition and Convention Centre ausgerichtet.

Riyadh to Host the First Edition of BIO Middle East (Graphic: AETOSWire)

Als erste Veranstaltung dieser Art in der Region stärkt sie die Führungsposition des Königreichs in diesem schnell wachsenden Sektor und unterstreicht sein Engagement, sich zu einem regionalen und globalen Zentrum für Pharmazeutika und Biowissenschaften zu entwickeln.

Als Teil einer globalen Reihe wegweisender BIO-Veranstaltungen, die Führungskräfte, Innovatoren und Investoren aus aller Welt zusammenbringen, wird BIO Middle East diese erstklassige Plattform für Partnerschaften und Innovationen zum ersten Mal in die Region bringen.

Die BIO Middle East Messe und Konferenz bietet hochkarätige Podiumsdiskussionen mit weltweit führenden Vertretern der Branche, Unternehmenspräsentationen der neuesten Biotech-Innovationen, Fachworkshops und Networking-Möglichkeiten, die Investoren und Forscher zusammenbringen, um globale Partnerschaften zu stärken und Wissen in diesem wichtigen Bereich auszutauschen. Die Veranstaltung soll die Schaffung von Arbeitsplätzen im Gesundheitssektor des Königreichs fördern, ausländische Investitionen anziehen, die die nationale Wirtschaft unterstützen, und die transformativen Ziele der Vision 2030 vorantreiben.

Seine Exzellenz Fahad bin Abdulrahman Aljalajel, Gesundheitsminister des Königreichs Saudi-Arabien, kommentierte die Veranstaltung wie folgt: "Die Einführung von BIO Middle East ist ein wichtiger Meilenstein für das Königreich, das sich als globaler Knotenpunkt für Innovationen in den Bereichen Biotechnologie und Biowissenschaften etabliert."

Er fügte hinzu: "Diese Veranstaltung verkörpert das Engagement von Vision 2030 für den Aufbau eines fortschrittlichen Gesundheitsökosystems, das auf wissenschaftlicher Forschung und internationalen Partnerschaften basiert, um innovative Lösungen zu entwickeln, die unseren Bürgern und der Region dienen und einen Beitrag für die Menschheit weltweit leisten."

Mike Champion, CEO, Tahaluf, sagte: "BIO Middle East ist eine außergewöhnliche Plattform, die weltweit führende Biotechnologieunternehmen und Entscheidungsträger zusammenbringt, um Innovationen voranzutreiben und die internationale Zusammenarbeit im wichtigen Gesundheitssektor auszubauen. Wir bei Tahaluf sind stolz darauf, gemeinsam mit dem saudischen Gesundheitsministerium diese wegweisende Veranstaltung zu organisieren."

Anna Chrisman, President of Life Sciences bei Informa, betonte, dass die Veranstaltung im Einklang mit den globalen Veränderungen in der Pharma- und Biotech-Branche steht: "BIO Middle East wird Innovatoren, Entscheidungsträger, Regulierungsbehörden, Hersteller, Forscher und Investoren unter einem Dach zusammenbringen, um gemeinsam einen Fahrplan für Fortschritte und bahnbrechende Innovationen in diesem wichtigen Sektor zu entwerfen."

