Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Marktseitig ist eine Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 100 % eskomptiert, das heißt, dass einige Investoren auf einen größeren, ergo 50 Basispunkte betragenden, Zinsschritt wetten, berichten die Analysten der Helaba.Diese Spekulation werde heute vermutlich auf eine harte Probe gestellt, denn u. E. spreche der erwartete Anstieg der Teuerungsrate gegen ein aggressives Vorgehen der Fed, zumal viele FOMC-Mitglieder sich erst in den letzten Wochen vorsichtig in Richtung einer Lockerung positioniert hätten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
