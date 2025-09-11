Donald Trumps Zollpolitik hat im April die Märkte erschüttert. Vor allem die Fronten zwischen China und den USA waren verhärtet. Doch DER AKTIONÄR war sich sicher, dass Trump einknicken wird und riet deshalb im Aktien-Report "Das Ende naht" zum Kauf der Meitu-Aktie. Bereits im Juli notierte sie 100 Prozent höher. Ähnlich schnell könnte es nun bei den nächsten China-Knallern gehen.Die "chinesische Adobe" Meitu konnte seit der Empfehlung am 16. April bei 0,52 Euro in Spitze sogar 169 Prozent zulegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär