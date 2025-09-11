Berlin (ots) -"Lange Nacht des Impfens" soll Impfbereitschaft in Deutschland erhöhen.Rechtzeitig zum Start der Impfsaison haben sich der Deutsche Apothekerverband (DAV) und der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-SV) auf eine Vergütungsregelung für Grippeschutzimpfungen geeinigt, die dieses wichtige Präventionsangebot langfristig sichert. Der neue "Vertrag zur Durchführung und Abrechnung von Schutzimpfungen durch Apotheken" gilt ab dem 15. Oktober 2025.Pharma Deutschland befürwortet die Einigung ausdrücklich: "Je einfacher der Zugang zur Grippeimpfung ist, desto mehr Menschen können erreicht und geschützt werden. Apotheken leisten schon heute einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsprävention durch Impfungen. Die jetzt getroffene Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt zur langfristigen Absicherung des Angebots. Das Potenzial, mit dem die Apotheken zur Gesundheitsprävention beitragen können, ist aber sehr viel größer", erklärt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland.Impfungen gehören zu den wichtigsten, wirksamsten und kostengünstigsten präventiven Maßnahmen, die der Medizin als Schutz gegen Infektionskrankheiten zur Verfügung stehen. Pharma Deutschland unterstützt das Ziel, die Impfquote gegen Influenza und anderen Krankheiten zu steigern und damit einen wichtigen Beitrag zum Bevölkerungsschutz zu leisten.Pharma Deutschland beteiligt sich an der "Langen Nacht des Impfens" am 8. Oktober 2025. An diesem Tag bieten Apotheken, Arztpraxen und Betriebsärztinnen und -ärzte in ganz Deutschland bis in die späten Abendstunden Schutzimpfungen gegen Covid und Grippe an. Die "Lange Nacht des Impfens" soll auf die anstehende Impfsaison sowie auf die Notwendigkeit, die Impfquoten in Deutschland zu erhöhen, aufmerksam machen._____________Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 171 5618203hoenemann@pharmadeutschland.deAnna Frederike GutzeitCvD Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 170 4548014gutzeit@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 BonnGeschäftsstelle BrüsselPharma Deutschland e.V.Rue Marie de Bourgogne 581000 Brüsselwww.pharmadeutschland.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/X: https://x.com/PharmaDeuOriginal-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/6115505