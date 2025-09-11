© Foto: Indranil Aditya - NurPhotoTata Capital plant einen Börsengang, bei dem bis zu zwei Milliarden US-Dollar eingesammelt werden sollen. Es wäre der größte Börsengang Indiens seit dem von Hyundai im vergangenen Jahr. Die Finanzdienstleistungssparte Tata Capital des indischen Konglomerats Tata Group könnte laut Insidern, die sich gegenüber Bloomberg geäußert haben, bereits in der ersten Oktoberhälfte starten. Das Unternehmen hat die Reserve Bank of India (RBI) um eine kurze Verlängerung des Zeitplans gebeten. Tata Capital beabsichtigt, bei dem Börsengang bis zu 170 Milliarden Rupien (1,9 Milliarden US-Dollar) bei einer Bewertung von etwa 18 Milliarden US-Dollar einzusammeln. Damit wäre dies der größte Börsengang in Indien …Den vollständigen Artikel lesen ...
