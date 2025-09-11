Momcozy ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass das "Ergonest Maternity Belly Band" den Kind Jugend Innovation Award 2025 gewonnen hat. Diese prestigeträchtige Auszeichnung ist ein wichtiger Meilenstein nicht nur für die Marke Momcozy, sondern auch für die Zukunft von Innovationen im Bereich der Mutterschaftsunterstützung weltweit. Die Gewinner des Innovationspreises wurden am 9. September im Rahmen der Kind Jugend-Eröffnungsfeier bekannt gegeben.

Eine globale Bühne für Innovationen in der Mutter- und Babybranche

Die jährlich in Köln stattfindende Kind Jugend (K+J) gilt als die einflussreichste internationale Fachmesse der globalen Mutter- und Babybranche. Der auf der K+J verliehene Innovationspreis ist eine der höchsten Auszeichnungen in diesem Bereich und hebt Produkte hervor, die herausragende Funktionalität, Sicherheit und Design vereinen, um das Leben von Eltern und Kindern weltweit zu verbessern.

Anerkennung für echte Innovation in der Mutterschaftsunterstützung

Das Ergonest Umstandsbauchband wurde aufgrund seines bahnbrechenden Designs und seinem klaren Fokus auf den Komfort und die Gesundheit von Müttern ausgewählt. Es ist das erste Band seiner Art in der Branche, das die Kombination der patentierte Ergonest Support Structure zusammen mit dem besonderen O-förmigen Formsystem in einem einzigen Produkt bietet.

Das "Ergonest Maternity Belly Band" von Momcozy:

Die patentierte Ergonest Support Structure bietet eine unvergleichliche Stabilität für den unteren Rücken und hilft, Verspannungen zu lösen und schwangerschaftsbedingte Beschwerden zu reduzieren.

bietet eine unvergleichliche Stabilität für den unteren Rücken und hilft, Verspannungen zu lösen und schwangerschaftsbedingte Beschwerden zu reduzieren. Die als O gestaltete 3D-Formgebung mildert den Druck auf den Bauch, indem sie das Gewicht gleichmäßig verteilt und die werdenden Mütter im Alltag besser unterstützt, ohne ihre Mobilität einzuschränken.

mildert den Druck auf den Bauch, indem sie das Gewicht gleichmäßig verteilt und die werdenden Mütter im Alltag besser unterstützt, ohne ihre Mobilität einzuschränken. Das aus weichen, atmungsaktiven und hautfreundlichen Materialien gefertigte Band sorgt für einen hohen Tragekomfort über viele Stunden hinweg und lässt sich durch ein selbstklemmendes Verschlusssystem leicht anpassen.

Materialien gefertigte Band sorgt für einen hohen Tragekomfort über viele Stunden hinweg und lässt sich durch ein selbstklemmendes Verschlusssystem leicht anpassen. Diese Eigenschaften machen das Ergonest Bauchband zu mehr als nur einem Umstandsaccessoire es ist eine fortschrittliche Lösung zur Unterstützung der Schwangerschaft, die entwickelt wurde, um Frauen durch eine der transformativsten Phasen des Lebens zu begleiten.

Mehr als nur ein Produkt: Ein Engagement für die Gesundheit von Frauen

Während Momcozy seine globale Präsenz weiter ausbaut, bestätigt diese Anerkennung durch den Kind Jugend Innovation Award 2025 die Rolle der Marke als Vorreiterin bei Innovationen in der Mutterschaftsbetreuung. Durch ihren Ansatz "Mom-First, Cozy Tech" unterstützt die Marke Mütter in allen relevanten Phasen. Der Auszeichnung unterstreicht dieses Engagement des Momcozy-Teams, nicht nur qualitativ hochwertige Schwangerschaftsartikel zu liefern, sondern sich auch für die allgemeine Mission einzusetzen, das Wohlbefinden von Müttern auf der ganzen Welt zu verbessern.

Über Momcozy

Momcozy ist eine globale Mutter- und Babymarke, die über 4,5 Millionen Mütter in mehr als 60 Ländern und Regionen bedient. Seit 2018 haben wir uns weiterentwickelt, um die einzigartigen Bedürfnisse von Müttern und ihren Familien zu erfüllen, und bieten eine Reihe von Produkten von der Schwangerschaft bis zur frühen Mutterschaft an. Als Cozy Reformer stellen wir Mütter immer an die erste Stelle und bieten innovative Lösungen, Komfort und Unterstützung, um ihnen Freude und Leichtigkeit auf ihrem Weg zu bringen. Weitere Informationen finden Sie unter de.momcozy.com.

