Zum Ende der Woche verteidigt die Deutsche-Bank-Aktie das Niveau über 30,00 Euro. Im Zuge der ab kommendem Jahr geltenden neuen Strategie wird für Anleger gerade die Frage der Ausschüttungen spannend sein. Diese sollten weiter steigen, um auch zur Konkurrenz aufschließen zu können.Die Deutsche Bank ist nach der abgeschlossenen Sanierung 2022 nicht nur aus dem Gröbsten raus, sondern hat seitdem wieder ordentlich Tritt gefasst. Bei verschiedenen Kennzahlen ist der Rückstand zur Konkurrenz deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
