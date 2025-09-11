München (ots) -Mit 13 Nominierungen waren von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) genehmigte Anbieter im Rennen um den Deutschen Fernsehpreis - und sechs davon haben die renommierte Auszeichnung gestern Abend bei der Preisverleihung in den Kölner MMC-Studios gewonnen: Glückwunsch an die ProSieben Sat.1 Media SE, Prime Video und thinXpool TV! Der Deutsche Fernsehpreis wurde in 27 Kategorien an Produktionen aus den Bereichen Fiktion, Unterhaltung, Information und Sport vergeben.Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der BLM: "Der Deutsche Fernsehpreis beweist einmal mehr: Private TV- und Streaminganbieter spielen in Sachen Kreativität, Unterhaltung und Sportberichterstattung in der Top-Liga - auch bzw. gerade wenn sie in Bayern produziert und verantwortet sind. So viel zur Diskussion zum Medienstandort Unterföhring. Ich gratuliere allen Gewinnern sehr herzlich!"Mit acht Nominierungen und drei Preisen war heuer die ProSieben Sat.1 Media SE besonders erfolgreich: "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" bekam den Preis für die "Beste Show", die Auszeichnung für die "Beste Moderation/Einzelleistung Unterhaltung" ging an Teddy Teclebrhan für "Wer stiehlt mir die Show?". Bereits einen Tag zuvor war bei der sogenannten "Nacht der Kreativen" zudem "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" in der Kategorie "Beste Ausstattung Unterhaltung" ausgezeichnet worden. Prime Video konnte den Erfolg von letztem Jahr mit zwei Preisen fortsetzen: "German Cocaine Cowboy - Der Deutsche im Cali-Kartell" erhielt den Fernsehpreis für die "Beste Doku-Serie", schon am Vorabend hatte "Licht Aus" in der Kategorie "Beste Regie Unterhaltung" gewonnen. Und auch beim Sport konnte ein von der Landeszentrale genehmigter Anbieter punkten: Als "Beste Sportsendung" wurde ThinXpool TV zusammen mit MagentaTV für "PENNY DEL" ausgezeichnet.Pressekontakt:Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM)Stefanie RegerPressesprecherinTel.: 089 63808-315E-Mail: stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62483/6115546