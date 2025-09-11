Am 11. September 2025 nahm Zhang Tao, Vorstandsvorsitzender von Giraffevision, an der Hauptbühne der IAA in München teil und teilte unter dem Leitthema "Mehr Sicherheit im Straßenverkehr durch Head-up-Displays" wertvolle Einblicke.

Als führendes Unternehmen in der Head-up-Display-(HUD)-Branche verfolgt Giraffevision konsequent seine Mission: "Mit Technologie und Innovation eine bessere Welt sichtbar machen." Das Unternehmen engagiert sich für die Weiterentwicklung intelligenter visueller Interaktion im Fahrzeugcockpit, schafft eine vertrauensvolle Verbindung zwischen Fahrer und Fahrzeug und fördert eine sicherere, intelligentere und komfortablere Mobilität der Zukunft.

In seiner Rede skizzierte Zhang Tao drei zentrale Treiber für die rasante Verbreitung von HUD-Technologie auf dem chinesischen Markt: den wachsenden Bedarf an Sicherheit, den Übergang zur intelligenten Mobilität sowie die fortlaufende Kostenoptimierung. Darüber hinaus beleuchtete er das globale Potenzial für den Einsatz von HUD-Systemen und gab zukunftsgerichtete Einblicke in die Weiterentwicklung der intelligenten Mensch-Maschine-Interaktion.

Giraffevision setzt auf partnerschaftliche Wertschöpfung mit seinen Kunden. Die F&E- und Serviceteams des Unternehmens verfügen über umfassende Erfahrung in der Unterstützung von OEM-Partnern bei der Verbesserung der Fahrzeugsicherheit und der Entwicklung differenzierter Interaktionserlebnisse. Mit Blick auf die Zukunft wird Giraffevision seine globalen Lieferketten weiter ausbauen und Lösungen gezielt an unterschiedliche regionale Fahrgewohnheiten anpassen. Durch den Einsatz intelligenter visueller Lösungen in vielfältigen Mobilitätsszenarien will das Unternehmen das Fahrerlebnis durch visuelle Innovation neu definieren Vertrauen zwischen Mensch und Maschine schaffen und jede Fahrt sichtbar sicherer machen.

