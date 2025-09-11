© Foto: Dall-EBroadcom profitiert massiv vom Oracle-Boom und rückt dank seiner spezialisierten Chips und starken Software zum heimlichen Star des Inferenz-Marktes auf.Broadcom hat am Mittwoch einen bemerkenswerten Sprung hingelegt. Die Aktie des US-Halbleiter- und Softwarekonzerns schloss 9,77 Prozent höher bei 369,57 US-Dollar und zählte damit zu den größten Gewinnern im Technologiesektor. Broadcoms Aktienkurs hat sich damit in den vergangenen zwölf Monaten mehr als verdoppelt (+145 Prozent) und seit Jahresbeginn liegt die Aktie 56 Prozent im Plus (Stand: 9:45 Uhr MESZ). Auslöser für den kürzlichen Kursprung war eine überraschend starke Prognose von Oracle, die eine neue Welle von KI-Euphorie ausgelöst …Den vollständigen Artikel lesen ...
