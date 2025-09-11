Wie versichert man eigentlich Autos, die vielleicht nicht in jeder Garage stehen? Kim Vivian Sombrutzki, 2024 Siegerin beim Jungmakler Award, versichert mit 4 U Assekuranzmakler nicht nur Taxis, sondern auch Selbstfahrervermietfahrzeuge und in diesem Zusammenhang vor allem Sportwagen. Interview mit Kim Vivian Sombrutzki, Geschäftsführerin von 4 U AssekuranzmaklerHi, Kim, du hast als zweites Geschäftsfeld die Sportwagenabsicherung für dich erschlossen. Wie bist du genau auf diese Nische gekommen? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact