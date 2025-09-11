DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
CHERRY SE O.N. EUR DE000A3CRRN9 11.09.2025 12:00 CET
START RESTART AUCTION: 12:00
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 12:10
