Berlin (ots) -Vom cleveren Küchengerät bis zur nachhaltigen Lebensmittel-Innovation: Die Preisträger des Awards "Produkte des Jahres 2025" zeigen, welche Neuheiten aktuell die Aufmerksamkeit der Verbraucherinnen und Verbraucher verdienen. Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) hat insgesamt 27 Produkte in acht Kategorien ausgezeichnet, die sich durch klaren Nutzen, besondere Relevanz und ein unverwechselbares Profil hervorheben. Die feierliche Verleihung findet heute im Rahmen des BIG BANG KI Festivals in Berlin statt.Die erstmals vergebene Auszeichnung rückt Produkte ins Rampenlicht, die durch Qualität, Innovationskraft und Alltagstauglichkeit Maßstäbe setzen. Dabei reicht die thematische Bandbreite von Lebensmitteln, Snacks und Getränken über Spielwaren und Haushaltsgeräten bis hin zu Produkten aus dem Bereich Technologie, Digitalisierung und Elektronik."Der Award fungiert nicht nur als Marktspiegel, sondern auch als Qualitätssiegel. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf Produkte, die Maßstäbe setzen - sei es durch mehr Komfort, großen Nutzwert oder innovative Ansätze. Damit unterstützt er die Konsumentinnen und Konsumenten bei fundierten Entscheidungen und eröffnet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Innovationskraft sichtbar zu machen", so Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität.Über die Auszeichnungen entschied eine Jury hochrangiger Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft. Ihr gehörten an: Prof. Dr. Michel Clement (Universität Hamburg), Judith Klose (Civey), Prof. Dr. Thomas Liebetruth (OTH Regensburg), Prof. Dr. Stephan Rüschen (DHBW Heilbronn), Hanni Rützler (futurefoodstudio) und Dr. Eike Wenzel (Institut für Trend- und Zukunftsforschung). Bewertet wurden die Einreichungen nach den Kriterien Alleinstellungsmerkmal, Nutzen/Mehrwert und Relevanz im Markt- und Nutzungskontext."PRODUKTE DES JAHRES 2025"(Preisträger alphabetisch)Kategorie Technologie, Digitalisierung & ElektronikAnker SOLIX - Anker SOLIX Solarbank 3 ProKlein - Baby Brezza Formula Pro AdvancedOSRAM - NIGHT BREAKER® LED SPEEDVasco Electronics - Vasco Translator E1Kategorie Haushalt & WohnenDyson - Dyson Supersonic r HaartrocknerL&G Ideenwelt - WC-StarMiele - W2 Nova EditionTchibo - Qbo MILK MASTERKategorie SpielwarenCuci cuci - Näh-Baukastensets von Kuscheltieren für Kinder ab 5 JahrenTribu Box - Pädagogisches Spielzeug-AboKategorie LebensmittelBarilla - Barilla Protein+Block - Block House Steakpfanne TeriyakiBÜRGER - Bio-Maultaschen, 300gFRoSTA - FRoSTA Butter ChickenRatzfatz food - ratzfatz SpinudelKategorie Lebensmittel (vegan)Alpenhain - Alpenhain OpflanzdaGreen Plant Petfood - Vutter! Wie Rind/Huhn NassfutterGreen Plant Petfood - Vutter! Wie Rind/Huhn TrockenfutterTHE GREEN MOUNTAIN - Plant-based WingsKategorie GetränkeNetto Marken-Discount / EDEKA - CoffeeB CoffeeBallsOstfriesische Tee Gesellschaft - Meßmer COLD TEA Sport Kirsche-LimetteKategorie Snacks & CerealienBaelanse - baelanse barMalunt - Bio Gemüse-RiegelOatsome - Magische CerealsKategorie SüßwarenELVIS EIS - ELVIS Dubai Chocolate StyleFlorida Eis Manufaktur - Pittiplatsch Nussi CremeHäppy Candy - Zuckerreduzierte Fruchtgummis