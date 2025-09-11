Cicor hat 2025 mehrere Übernahmen abgeschlossen (Éolane, Mercury, Profectus, MADES) und damit über 150 Mio. CHF an annualisierten Umsätzen hinzugefügt sowie eine paneuropäische Präsenz in der Schweiz, Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und Spanien aufgebaut. Das Unternehmen verfolgt eine methodische Konsolidierungsstrategie in einem fragmentierten EMS-Markt mit dem Ziel, seine Fähigkeiten zu erweitern, Kundenbeziehungen zu vertiefen und die Position in den Kernmärkten Industrie, Medizintechnologie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung zu stärken. Die wachsende Relevanz im Bereich Luft- und Raumfahrt & Verteidigung spiegelt sich zunehmend im Auftragsbuch wider: Kürzlich erhielt Cicor einen Radar-Dünnschichtauftrag von einem führenden europäischen Rüstungszulieferer, der rund 10 % des Umsatzes im Bereich Advanced Substrates ausmacht; Folgevolumina werden ab 2027 erwartet. Die jüngste Kurskorrektur hat einen attraktiven Einstiegszeitpunkt geschaffen. Wir stufen die Aktie daher von Halten auf Kaufen hoch. Unser Kursziel von 207,00 CHF bleibt unverändert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/cicor-technologies-ltd





